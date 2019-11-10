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10.11.2019 - 14:16 | | DHA

Pendik'te düğüne giden 3 kişiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Pendik'te 3 kişi, sokak düğününe gelen 3 davetliye, düğün alanının yakınında silahla saldırıda bulundu. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Pendik'te düğüne giden 3 kişiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Pendik'te düğüne giden 3 kişiye silahlı saldırı!
Pendik'te düğüne giden 3 kişiye silahlı saldırı!
Pendik'te düğüne giden 3 kişiye silahlı saldırı!
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Olay saat 12.30 sıralarında Pendik Kavakpınar Mahallesi Yeni Asır Caddesi üzerinde meydana geldi. Silahlı 3 saldırgan bir sokak düğününe gelen 3 davetliyi düğün alanın yakınında ateş ederek yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Şüpheliler olay yerinden yaya olarak uzaklaşırken yaralılar ambulansla Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Silahlı saldırıda başından yaralanan Şenol Kara kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, ayaklarından yaralanan Murat ve İlyas Kara'nın durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yaralıların kaldırıldığı hastanede, hastane personeli ve yaralı yakınları arasında arbede yaşandı. Hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis 3 saldırganı yakalayarak gözaltına aldı. Polisin olaya ilişkin incelemesi devam ediyor.

Bu pidenin porsiyonu bir metreKaradeniz’in hemen hemen her ilinde ve ilçesinde farklı şekillerde yapılan pideler bölgeye gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Pideleri bir birinden ayıran özellikleri ise şekilleri, yoğrulma metotları, pişirilme şekilleri.
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