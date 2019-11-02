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02.11.2019 - 16:08 | | DHA

'Pes' dedirtti! İtalya diye Büyükada'ya yolladı...

İstanbul Zeytinburnu'ndan İtalya'ya gitme hayaliyle yola çıkan 3 Afganistan uyruklu göçmen, Büyükada'da polis ekiplerine yakalandı.

'Pes' dedirtti! İtalya diye Büyükada'ya yolladı...

Zeytinburnu'nda Afganistan uyruklu bir kişi, 3 vatandaşını yasadışı yollardan İtalya'ya götürmek üzere anlaştı. Afgan göçmenler toplam 6 bin Euro vererek İtalya'ya gitmek için anlaştıkları kişiye paralarını ödedikten sonra 23 Ekim'de Eminönü'ne gitti. Afgan göçmen kaçakçısı, Sayed Jamıl B., Faizah H. ve Alo Asqal H.'yi İtalya'ya giden vapur diye Adalar vapuruna bindirerek kayıplara karıştı. Büyükada'da inen 3 Afgan göçmen polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyette verdikleri ifadelerinde hemşerileri olan 22 yaşındaki Huseyin Y.'ye İtalya'ya gitmek için ödeme yaptıklarını belirterek şikayetçi oldu.

Polis ekipleri şikayet üzerine yaptığı çalışmalarda Huseyin Y.'yi Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde 24 Ekim'de yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Huseyin Y. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, İtalya'ya gitmek için yola çıkan 3 göçmen sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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