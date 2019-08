Peter Fonda kimdir?

Dünyanın en önemli filmleri arasında yer alan 1969 yapımı 'Easy Rider'la hafızalara kazınan Peter Fonda, akciğer yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Cuma sabahı saat 11.05'te Los Angeles'taki evinde ailesiyle birlikte olduğu sırada öldüğü açıklandı.

PETER FONDA KİMDİR?

Peter Fonda, 23 Şubat 1940 doğumlu Amerikalı aktördür. Oyuncu bir aileden gelen aktör Henry Fonda'nın oğlu, Jane Fonda' nın kardeşi ve Bridget Fonda'nın babasıdır.

FİLMLERİ

Tammy and the Doctor (1963) .... Dr. Mark Cheswick

The Victors (film) (1963) ..... Dokumacı

Lilith (1964) ..... Stephen Evshevsky

The Young Lovers (1964) .... Eddie Slocum

The Wild Angels (1966) .... Heavenly Blues

The Trip (1967/II) .... Paul Groves

Histoires extraordinaires (1968) .... Baron Wilhelm

Easy Rider (1969) .... Wyatt

The Hired Hand (1971) .... Harry Collings

The Last Movie (1971) .... Genç Şerif

Idaho Transfer (1973) .... Yönetmen

Two People (1973) .... Evan Bonner

Dirty Mary, Crazy Larry (1974) .... Larry Rayder

Open Season (1974) .... Ken

Race with the Devil (1975) .... Roger March

92 in the Shade (1975) .... Skelton

Killer Force (1976) .... Bradley

Futureworld (1976) .... Chuck Browning

Fighting Mad (1976) .... Tom Hunter

Outlaw Blues (1977) .... Bobby Ogden

High-Ballin' (1978) .... Rane

Wanda Nevada (1979) .... Beaudray Demerille

Cannonball Run (1981) .... Şef Biker

Split Image (1982) .... Kirklander

Peppermint-Frieden (1983) .... Mr. Freedom

Dance of the Dwarfs (1983) .... Harry Bediker

Daijôbu, mai furendo (1983) .... Gonzy Traumerai

Spasms (1983) .... Dr. Tom Brasilian

Certain Fury (1985) .... Rodney

Hawken's Breed (1987)

Mercenary Fighters (1988) .... Virelli

The Rose Garden (1989) .... Herbert Schluter

Fatal Mission (1990) .... Ken Andrews

South Beach (1992) .... Jake

Family Express (1992) .... Nick

Deadfall (1993) .... Pete

Bodies, Rest & Motion (1993) .... Motorcycle Rider

Molly & Gina (1994) .... Larry Stanton...

Love and a .45 (1994) .... Vergil Cheatham

Nadja (1994) .... Dracula/Dr. Van Helsing

Escape from L.A. (1996) .... Pipeline

Grace of My Heart (1996) .... Guru Dave

Ulee's Gold (1997) .... Ulysses 'Ulee' Jackson

Painted Hero (1997) .... Aşçı Ray

The Passion of Ayn Rand (1999) .... Frank

The Limey (1999) .... Terry Valentine

South of Heaven, West of Hell (2000) .... Shoshonee Bill

Thomas and the Magic Railroad (2000) .... Grandpa Burnett Stone

Second Skin (2000/I) .... Merv Gutman

Wooly Boys (2001) .... Stoney

The Laramie Project (2002) .... Doktor Cantway

The Heart Is Deceitful Above All Things (2004) .... Büyükbaba

Grand Theft Auto: San Andreas (2004) .... The Truth (seslendirme)

Ghost Rider (2007) .... Mephisto

Wild Hogs (2007) .... Damien Blade

3:10 to Yuma (2007) .... Byron McElroy

Japan (2007) .... Alfred

The Gathering (2007) (tv dizisi) .... Thomas Carrier