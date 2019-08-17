Peter Fonda kimdir?
Dünyanın en ünlü aktörlerinden biri olan Peter Fonda hayatını kaybetti. Akciğer yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Peter Fonda 79 yaşındaydı. Peki, Peter Fonda kimdir? İşte Peter Fonda ile ilgili merak edilenler ve filmleri...
Dünyanın en önemli filmleri arasında yer alan 1969 yapımı 'Easy Rider'la hafızalara kazınan Peter Fonda, akciğer yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
Cuma sabahı saat 11.05'te Los Angeles'taki evinde ailesiyle birlikte olduğu sırada öldüğü açıklandı.
PETER FONDA KİMDİR?
Peter Fonda, 23 Şubat 1940 doğumlu Amerikalı aktördür. Oyuncu bir aileden gelen aktör Henry Fonda'nın oğlu, Jane Fonda' nın kardeşi ve Bridget Fonda'nın babasıdır.
FİLMLERİ
Tammy and the Doctor (1963) .... Dr. Mark Cheswick
The Victors (film) (1963) ..... Dokumacı
Lilith (1964) ..... Stephen Evshevsky
The Young Lovers (1964) .... Eddie Slocum
The Wild Angels (1966) .... Heavenly Blues
The Trip (1967/II) .... Paul Groves
Histoires extraordinaires (1968) .... Baron Wilhelm
Easy Rider (1969) .... Wyatt
The Hired Hand (1971) .... Harry Collings
The Last Movie (1971) .... Genç Şerif
Idaho Transfer (1973) .... Yönetmen
Two People (1973) .... Evan Bonner
Dirty Mary, Crazy Larry (1974) .... Larry Rayder
Open Season (1974) .... Ken
Race with the Devil (1975) .... Roger March
92 in the Shade (1975) .... Skelton
Killer Force (1976) .... Bradley
Futureworld (1976) .... Chuck Browning
Fighting Mad (1976) .... Tom Hunter
Outlaw Blues (1977) .... Bobby Ogden
High-Ballin' (1978) .... Rane
Wanda Nevada (1979) .... Beaudray Demerille
Cannonball Run (1981) .... Şef Biker
Split Image (1982) .... Kirklander
Peppermint-Frieden (1983) .... Mr. Freedom
Dance of the Dwarfs (1983) .... Harry Bediker
Daijôbu, mai furendo (1983) .... Gonzy Traumerai
Spasms (1983) .... Dr. Tom Brasilian
Certain Fury (1985) .... Rodney
Hawken's Breed (1987)
Mercenary Fighters (1988) .... Virelli
The Rose Garden (1989) .... Herbert Schluter
Fatal Mission (1990) .... Ken Andrews
South Beach (1992) .... Jake
Family Express (1992) .... Nick
Deadfall (1993) .... Pete
Bodies, Rest & Motion (1993) .... Motorcycle Rider
Molly & Gina (1994) .... Larry Stanton...
Love and a .45 (1994) .... Vergil Cheatham
Nadja (1994) .... Dracula/Dr. Van Helsing
Escape from L.A. (1996) .... Pipeline
Grace of My Heart (1996) .... Guru Dave
Ulee's Gold (1997) .... Ulysses 'Ulee' Jackson
Painted Hero (1997) .... Aşçı Ray
The Passion of Ayn Rand (1999) .... Frank
The Limey (1999) .... Terry Valentine
South of Heaven, West of Hell (2000) .... Shoshonee Bill
Thomas and the Magic Railroad (2000) .... Grandpa Burnett Stone
Second Skin (2000/I) .... Merv Gutman
Wooly Boys (2001) .... Stoney
The Laramie Project (2002) .... Doktor Cantway
The Heart Is Deceitful Above All Things (2004) .... Büyükbaba
Grand Theft Auto: San Andreas (2004) .... The Truth (seslendirme)
Ghost Rider (2007) .... Mephisto
Wild Hogs (2007) .... Damien Blade
3:10 to Yuma (2007) .... Byron McElroy
Japan (2007) .... Alfred
The Gathering (2007) (tv dizisi) .... Thomas Carrier