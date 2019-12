Pınar Deniz kimdir? Pınar Deniz dizileri

Son zamanlarda magazin gündeminden düşmeyen Can Yaman'ın gelecek projeleri hakkında haberler gelmeye devam ediyor. Can Yaman'ın dizi partnerliğini reddeden Pınar Deniz'in kim olduğu merak edilmeye başladı. Pınar Deniz kimdir? Pınar Deniz hangi dizilerde oynadı?

PINAR DENİZ KİMDİR?

Sevilen oyuncu Pınar Deniz, 10 Kasım 1994 tarihinde İstanbul' da dünyaya gelmiştir. Genç oyuncu başarısı ve güzelliği ile dikkatleri üzerine toplamaktadır. Pınar Deniz, İstanbul Üniversitesi Halkla ilişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. Çocukluğundan beri oyuncu olma hayalleri kuran Pınar Deniz, oyunculuk eğitimi de almıştır. İlk oyunculuk deneyimi olan ve 2014 yılında yayınlanan Sil Baştan adlı dizide Evrim karakterini canlandırmıştır. Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın Yani adlı şarkısının klibinde oynamıştır. İzlenme rekorları kıran bir dizi olan Vatanım Sensin adlı dizide gözü yükseklerde olan Yıldız karakterini canlandırmıştır.