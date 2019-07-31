Piri Reis, uluslararası projeler yürütüyor

Katar Deniz Kuvvetleri’ne bağlı 4 programdan oluşacak akademinin oluşumu ve işletilmesinde Piri Reis Üniversitesi 6 yıllık eğitim ve danışmanlık hizmeti verecek. Üniversitede 1.500.000 euro’luk “Armelsan Mayın Avlama ve Sonar Gemi” projesi de yürütülmekte. Ayrıca denizcilik sektöründeki tüm kadınların karşılaştıkları sorunları tam olarak tespit etmeyi ve kadınlara bu sorunların çözümüne yönelik beceriler kazandırmayı amaçlayan, AB’nin katkısıyla düzenlenen MENTORRES Projesi de üniversite tarafından yürütülüyor.

Dünya Denizcilik Üniversiteleri Birliği’ne kabul edilen Piri Reis Üniversitesi’nin öğretim elemanlarından Doç. Dr. Kadri Özdemir, CERN’de Piri Reis Üniversitesi adına çeşitli bilimsel çalışmalar yapıyor.