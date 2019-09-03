PKK’lı beş terörist füzeyle vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) ortaklaşa yaptığı operasyonla, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde dün, PKK’lı 5 terörist uçaklardan ateşlenen güdümlü füzelerle öldürüldü.

“Terörle kaynağında mücadele” konseptiyle özellikle sınır ötesinde terör örgütlerine ağır darbe vuran TSK ve MİT, ortak operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, TSK ve MİT’in koordineli çalışması sonucu Hakurk bölgesine hava harekâtı düzenlendi. Bölgede tespit edilen PKK’lı beş terörist etkisiz hale getirildi.

Lazer güdümlü

Edinilen bilgiye göre, MİT personelinin sahadan aldığı istihbarat sonucu operasyon için düğmeye basıldı. Pençe Harekâtı’yla bölgede alanı iyice daralan bir grup PKK unsurunun koordinatları, TSK’ya iletildi. Yapılan hava harekâtında lazer güdümlü füze ile teröristler etkisiz hale getirildi. Irak’ın kuzeyi Gara bölgesine önceki gün yapılan MİT ve TSK ortak operasyonunda da etkisiz hale getirilen beş teröristin, PKK’nın istihbarat ve özel güç unsurları olduğu belirlenmişti.

Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada ise, “Pençe Harekatında; radyo frekans yöntemiyle tuzaklanmış 4 adet EYP ile bir adet mayın ve 31 adet havan mühimmatı tespit edilerek yerinde imha edildi” denildi.

Sokağa çıkma yasağı

Öte yandan İçişleri Bakanlığı, Bitlis’in Tatvan ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen hava destekli operasyonda beş teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Tatvan’daki operasyonlar nedeniyle yedi köy ve mezralarında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.