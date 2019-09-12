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12.09.2019 - 07:50| FERİT ZENGİN İstanbul

PKK’lılar orman yakacaktı

İstanbul’da oluşturdukları düzenekle yangın çıkarmaya giden 3 şüpheli, kendilerini görüp polise ihbarda bulunan duyarlı bir vatandaş sayesinde yakalandı.

PKK’lılar orman yakacaktı

Yüzlerinde maske ve ellerinde düzenekle gözaltına alınan 3 kişinin terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanması içerisinde yer aldıkları öğrenildi.
Başakşehir Kayabaşı Mahallesi Şamlarköyü’nde bulunan ormanlık alana, geçen hafta yüzleri maskeli şekilde ellerindeki düzenekle girmeye çalışan 3 kişiyi fark eden duyarlı bir vatandaş, 155’i arayarak ihbarda bulundu. Hızla adrese giden polis ekipleri, ihbarda belirtildiği gibi yüzleri maskeli ve ellerinde düzenek bulunan 3 kişiyi görüp dur çekti. Polisi görünce kaçmaya çalışan 3 şüpheli, kovalamaca sonrasında yakalandı.

Ormana getirdikleri düzenekleri ateşleyemeyeden yakalanan 3 şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekiplerine teslim edildi. Yapılan kimlik ve GBT soruşturmasında 3 şüphelinin de terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanması içerisinde yer aldığı ve terör örgütü adına faaliyetlerde bulunmaktan kayıtları bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin yarın mahkemeye sevk edilecekleri öğrenildi.

    KKTC'deki patlamanın ardındna otel ve yerleşim yerleri tahliye edildiAskeri birlikteki mühimmat deposunda ardı arkası kesilmeyen ve gökyüzünü aydınlatan patlamalar nedeniyle bölgenin boşaltılması kararı alındı. Polis ekipleri 5 yıldızlı bir otel yetkilileriyle görüşerek tahliye edilmesini istedi. Ardından çevredeki yerleşim yerlerinde oturanlar evlerini tahliye etmeleri konusunda uyarıldı. Bölgenin boşaltılması istendi.
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