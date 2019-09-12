PKK’lılar orman yakacaktı

Yüzlerinde maske ve ellerinde düzenekle gözaltına alınan 3 kişinin terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanması içerisinde yer aldıkları öğrenildi.

Başakşehir Kayabaşı Mahallesi Şamlarköyü’nde bulunan ormanlık alana, geçen hafta yüzleri maskeli şekilde ellerindeki düzenekle girmeye çalışan 3 kişiyi fark eden duyarlı bir vatandaş, 155’i arayarak ihbarda bulundu. Hızla adrese giden polis ekipleri, ihbarda belirtildiği gibi yüzleri maskeli ve ellerinde düzenek bulunan 3 kişiyi görüp dur çekti. Polisi görünce kaçmaya çalışan 3 şüpheli, kovalamaca sonrasında yakalandı.



Ormana getirdikleri düzenekleri ateşleyemeyeden yakalanan 3 şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekiplerine teslim edildi. Yapılan kimlik ve GBT soruşturmasında 3 şüphelinin de terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanması içerisinde yer aldığı ve terör örgütü adına faaliyetlerde bulunmaktan kayıtları bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin yarın mahkemeye sevk edilecekleri öğrenildi.