PKK’lılardan Atatürk Evi’nde çirkin eylem

Selanik Başkonsolosluğu yerleşkesindeki Atatürk Evi’ne dün saat 11.00 sıralarında ziyaretçi gibi giren 12 kişilik terör yandaşı grup, pankart açarak Türkiye aleyhine sloganlar atmaya başladı. Eylemciler başkonsolosluk görevlileri tarafından kontrol altına alınırken, Yunan polisinin müdahale ettiği olayda PKK-YPG yandaşlarının gözaltına alındığı açıklandı. Selanik Başkonsolosu Efe Ceylan, terör eylemi hakkında Milliyet’e şunları söyledi:

‘Eylem önlendi’

“12 kişilik PKK-YPG grubu önce protesto gösterisi şeklinde eyleme başladılar. Konsolosluk görevlilerinin müdahalesi ile eylem girişimi önlendi. PKK’lılar içeriye ziyaretçi kisvesiyle girmişler. Neyse ki Atatürk Evi zarar görmedi. Yunan makamlarından beklentilerimiz, bu ve benzer girişimleri kaynağında engellemeleri, titiz tedbirler almalarıdır. Teröristler yargı önüne çıkararak hak ettikleri şekilde cezalandırılmalıdır. Çok hassas bir konu olduğundan Yunan makamları nezninde gereken cezaların verilmesi için girişimlerimiz sürecek.”

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da, PKK/PYD/YPG terör örgütü bünyesinde terörist faaliyetler yürüttükleri de bilinen Yunan anarşist gruplar tarafından Selanik Başkonsolosluğumuz yerleşkesindeki Atatürk Evi’ne yönelik bir eylem teşebbüsünde bulunulduğunu belirtti.

Aksoy, “Yunan makamlarından beklentilerimiz, bu ve benzer girişimleri kaynağında engellemeleri, misyonlarımızın ve personelinin korunmasına yönelik titiz tedbirler almaları, her hal ve kârda, failleri yargı önüne çıkararak hak ettikleri şekilde cezalandırmalarının sağlanmasıdır” tedi.

Çelik: Affedilemez

Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan’ın Selanik kentindeki Atatürk Evi’ne yönelik eylem teşebbüsüne ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Çelik, “PKK/PYD/YPG terör örgütüyle işbirliği içindeki Yunan anarşist grupların Atatürk Evi’ne yönelik eylem teşebbüsünü kınıyoruz. Milletimiz için çok değerli olan bir mekâna yapılan bu saygısızlık affedilemez” dedi.