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06.12.2019 - 12:53 | | DHA

PKK’ya ağır darbe! 4 terörist daha etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'nca Ağrı'da etkisiz hale getirilen terörist sayısının, 4'e yükseldiği duyuruldu.

PKK’ya ağır darbe! 4 terörist daha etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı Tutak ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen, İl Emniyet Müdürlüğünce de destek verilen operasyonda silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir.

Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Ağrı Valiliği sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde Tutak Soğukpınar köyünde 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Milliyet'te Gündem 6 Aralık 2019.
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