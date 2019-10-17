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17.10.2019 - 13:29 | | AA

PKK'ya ağır darbe! Hepsi ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan, Tunceli kırsalındaki operasyonlarda teröristlere ait 8 sığınağın imha edildiği bildirildi.

PKK'ya ağır darbe! Hepsi ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, teröristlere ait 8 sığınak imha edildi. İmha edilen sığınaklarda ele geçirilenler şunlar:

"31 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 bixi makineli tüfek, 3 keskin nişancı  tüfeği, 2 tabanca, 5 G-3 piyade tüfeği, bir bombaatar, 5 RPG-7 roketatar  mühimmatı, 11 bin 286 kalaşnikof fişeği, bin 340 bixi fişeği, bin 346 keskin  nişancı tüfeğine ait fişek, 20 G-3 mühimmatı, bir bombaatar mühimmatı,  22 el  yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 244 mekanik fünye, 500 gram C-4 patlayıcı, bir  PKM makineli tüfek  mekanizması, bir M-16 piyade tüfeği namlusu, 21 kalaşnikof  şarjörü, 2 G-3 şarjörü,  2 Kanas şarjörü, 2 tabanca şarjörü, 3 kamera, 3  güneş  paneli, 6 akü, 108 pil, 10  EYP yapımında kullanılan devre kartı, 5  termal şarj pili, 285 metre sera naylonu, 2 çadır, 5 çift mekap ayakkabı, bir  jeneratör, 3 dürbün, 18 cep telefonu, 2 araç telsizi, 6 el telsizi, bir LCD  televizyon, 100 metre antikron kablo, 550 kilogram un, çok miktarda örgütsel  doküman ve yaşamsal malzemesi."

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

 

 

Resulayn'da YPG/PKK'nın 'canlı kalkan' olarak kullandığı siviller kurtarıldıResulayn'a yakın bölgede terör örgütünden temizlenen bir köydeki siviller, YPGPKK'nın sivil halkın evlerinden çıkmasına izin vermediğini ve onları 'canlı kalkan' olarak kullandıklarını söyledi.
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