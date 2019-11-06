‘Plastik atıklar deniz yaşamını yok edecek’

Deniz memelilerinin yaşam alanlarının korunması için Atlas Okyanusu, Akdeniz ve Karadeniz’e kıyısı olan 24 ülkenin katılımıyla imzalanan Karadeniz, Akdeniz ve Mücavir Atlantik Bölgesinde Yaşayan Deniz Memeli Türlerinin Korunması Anlaşması(ACCOBAMS) son toplantısı İstanbul’da yapıldı. ACCOBAMS’a imza atan ülkelerden 60’dan fazla bilim insanın katıldığı toplantıda balina ve yunusların yaşam alanları üzerinde baskı oluşturan deniz çöpleri, plastik atıklar, sualtı ve ağ kirliliği gibi konularda neler yapılabileceği konuşuldu.

Balıktan çok plastik

Toplantıya katılan uzmanlardan Cezayir Ulusal Balıkçılık Araştırmaları Merkezi yetkilisi Souad Lamouti, Milliyet’e yaptığı değerlendirmede, “Deniz memelileri uluslararası koruma altında ama pek çok türün nesli tehlike altında. Yani kanunlar deniz memelilerini koruyamıyor. Akdeniz’de çıktığımız araştırma seferlerinde balık sürüleri kadar plastik atıklarla karşılaşıyoruz. Yakın zamanda plastik atıkların deniz yaşamını yok edeceğini düşünüyoruz. Mikroplastik sorunu ise insan sağlığını tehdit edecek kadar ciddi boyutta. Sadece yunus ve balinalar için değil, insanlık için de plastik sorunu büyük tehdit” dedi.

‘Yunuslar ölüyor’

Romanya Mare Nostrum(Bizim Deniz) kurumundan Paiv Marian ise, “Karadeniz’de yüzlerce yunus kirlilik nedeniyle ölerek karaya vuruyor. Karadeniz’de yunus sayısının gittikçe azaldığını görüyoruz. Bölgesel yoğunlukları sevindirici olsa da yunusların tehdit altında olduğu çok net. Afalina, mutur ve tırtak türü 3 yunusta da azalma var. Yunuslar ekosistem için çok önemlidir ve üst yırtıcı olduğu için dengenin sağlayıcısıdır. Yunus gibi deniz memelilerinin koruyabilirsek balıkları da koruyabiliriz” dedi.

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı’ndan Dr. Ayaka Öztürk ise, “Akdeniz ve Karadeniz’de büyük ölçekli bir yunus sayımı yapıldı. Sonuçları deniz memelilerinin geleceği açısından önemli fikirler verecek. 11 binden fazla balina ve yunus havadan gözlemlendi. Türkiye sularında önemli deniz canlılarından olan 11 deniz memeli türü var. Akdeniz’de düzenli veya ara sıra giren 21 deniz memeli türü yaşarken, Karadeniz’de sadece 3 tanesi bulunuyor. Türk karasularında tüm deniz memelileri 1983 yılından beri koruma altında” ifadelerini kullandı.