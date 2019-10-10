PMYO ve POMEM eğitim sonu sınavı saat kaçta?

Polis Meslek Yüksekokullarından ve Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinden mezun olup, değişik sebeplerle işlemleri tamamlanan (disiplin, sağlık, ders ve sınav işlemleri, mahkeme kararıyla dönen vb.) adayların sınavları; 03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği” hükümleri gereği Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampüsünde yapılacak.

PMYO VE POMEM EĞİTİM SONU SINAVI SAAT KAÇTA?

PMYO ve POMEM eğitim sonu sınavı,

PMYO mezunları için saat:09.00’da, POMEM mezunları için saat: 09.30’da yapılacaktır.