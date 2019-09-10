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10.09.2019 - 16:29| DHA

Polis affetmedi! Tam 705 TL ceza

Olay, merkez Meram ilçesi Alakova Caddesi'nde meydana geldi. 42 C 0983 plakalı öğrenci servis otobüsünün sürücüsü, trafik ışığında bekleyen diğer araç sürücülerine aldırış etmeden, önce şerit ihlali yaptı ardından da kırmızı ışıkta yolun karşısına geçti. Servis sürücüsü hem kendisinin hem de diğer araç sürücülerinin hayatını tehlikeye atarken, o anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Polis affetmedi! Tam 705 TL ceza

Görüntülerin sosyal medyada ve basında yer almasıyla harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, Sürücünün Mükremin U. olduğunu belirledi. Ardından polis, yaptığı takip sonucu Mükremin U.'yu kısa sürede yakaladı. Mükremin U.'ya, 'Kırmızı ışık ihlali yapmak', 'geçmenin yasak olduğu yerden geçmek' ve 'bakım-onarım formu bulundurmamak' suçlarından toplam 705 TL para cezası kesildi. Öğrenci servisinin işçi servisi olarak da kullanıldığı ancak kırmızı ışık ihlali sırasında otobüsün boş olduğu öğrenildi.

 

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