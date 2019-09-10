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10.09.2019 - 13:16| İHA

Polis kapanla durdurdu, içinden çıkanlar şoke etti

Tekirdağ’da polisin kapanla yakaladığı araçtan binlerce kaçak eşya çıktı. Olaya ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.

Polis kapanla durdurdu, içinden çıkanlar şoke etti

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından müşterek olarak yapılan istihbari çalışmalarda Edirne’den gümrük işlemlerine tabi tutulmadan ülkeye sokulan gümrük kaçağı eşyaların Tekirdağ güzergahı kullanılarak İstanbul'a naklinin sağlanacağı bilgisi edinilmesi üzerine bahse konu araç polis ekipleri tarafından Malkara yolu Tekirdağ istikametinde bulunan polis kontrol noktasında durdurulmak istendi. Bunun üzerine ‘Dur’ ikazına uymayarak kaçmaya çalışan sürücünün aracı, polis ekipleri tarafından kapan atılarak durduruldu.

Durdurulan araç içerisinde yapılan aramada; toplamda 2 bin 145 adet değişik marka ve modellerde cep telefonu, 2 bin 400 adet bayan gözlüğü, 400 adet şarj adaptörü, 300 adet şarj kablosu, 68 adet kulaklık ve 35 tane kulaklık çeviricisi diye tabir edilen aparat ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatı ile yakalanarak gözaltına alınan araç sürücüsü B.K. işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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