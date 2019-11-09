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09.11.2019 - 07:50 | | FERİT ZENGİN İstanbul

Polis kazdıkça zehir fışkırdı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Ekim-6 Kasım arasında uyuşturucu şebekelerine yönelik 12 operasyon düzenledi.

Polis kazdıkça zehir fışkırdı

30 uyuşturucu satıcısı gözaltına alınırken, 300 kilo eroin, 210 kilo skunk, 624 ecstasy hap ele geçirildi. Ele geçen uyuşturucunun piyasa değerinin 26 milyon lira olduğu öğrenildi.

Bal kutusunda

Çatalca’daki bir TIR parkında kilolarca eroin ele geçirildi. Dedektör köpeklerin tepki verdiği TIR garajının  bahçesindeki kazılarda ise çuval ve poşetler içinde toprağa gömülü halde kilolarca eroin ele geçirildi. Ele geçen 300 kilo eroinin 65 kilosunun kazılarda, 235 kilosunun ise yurt dışına çıkış yapmaya hazırlanan bir TIR’ın dorsesindeki bal kutuları içinde bulunduğu öğrenildi.

Yorganın içine  bile saklamışlar

Evlerinde yorganlardan kanepe altlarına kadar değişik yerlerde uyuşturucu saklayan ve birbiriyle irtibat halinde sokaklarda satış yapan torbacısından, temin ve kaçakçılık yapan tacirine kadar gözaltına alınan 37 şüpheliden 30’u tutuklandı. 6 adamıyla birlikte gözaltına alınan zehir tacirlerinden birinin ise uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı tespit edildi.

 

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