MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemPolis memuruna dehşeti yaşatmıştı! O zanlı tutuklandı
14.10.2019 - 16:32 | | DHA

Polis memuruna dehşeti yaşatmıştı! O zanlı tutuklandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, kimliğini kontrol etmek isteyen polis memuruna yumruk atması nedeniyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen V.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polis memuruna dehşeti yaşatmıştı! O zanlı tutuklandı

Olay, dün öğlen saatlerinde, Körfez Tuğrul Caddesi'nde meydana geldi. Yunus ekipleri, yolda yaptığı uygulama kapsamında V.B.nin kimliğini kontrol etmek istedi. Kimliğini göstermek istemeyen V.B., polise yumruk atarak kaçtı. Aldığı yumruk darbesiyle burnu kanayan polis memuru, götürüldüğü hastanede tedavi gördü.

Olay yerinden kaçan V.B., kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. V.B. emniyetteki işlemlerin ardından 'Görevli polis memuruna mukavemet ve darp' suçlarından bugün Körfez Adliyesi'ne sevk edilen V.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

 

 

Avcılar'da silahlı kavga: 3 ağır yaralıİstanbul Avcılar'da 2 gurup arasında çıkan kavgada 3 kişi silahla vurularak ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi yönlendirildi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cinayette kan donduran ifadeler: Kafasına poşet geçirmeden önce

Cinayette kan donduran ifadeler: Kafasına poşet geçirmeden önce

Yasak Elma 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yıldız'ın yeni planı...

Yasak Elma 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yıldız'ın yeni planı...

"Kayseri hipnoz" davasında Karadağ'a 12 yıl hapis cezası

"Kayseri hipnoz" davasında Karadağ'a 12 yıl hapis cezası

İstanbul'da silahlı çatışma: Yaralılar var

İstanbul'da silahlı çatışma: Yaralılar var

Sıradaki Haber