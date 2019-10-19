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19.10.2019 - 08:03 | | AA

Polis memurunu ÅŸehit eden teröristler etkisiz hale getirildi

AdÄ±yaman'Ä±n Sincik ilÃ§esinde, devriye gÃ¶revi yapan polis memuru Taha UluÃ§ay'Ä±(30) otomatik tÃ¼fekler ile ateÅŸ aÃ§arak ÅŸehit eden PKK'lÄ± 2 terÃ¶rist, jandarma tarafÄ±ndan etkisiz hale getirildi.

Polis memurunu ÅŸehit eden teröristler etkisiz hale getirildi

Sincik ilÃ§e merkezinde, 26 Temmuz gecesi devriye gÃ¶revi yapan polis memuru Taha UluÃ§ay ile ekip arkadaÅŸÄ±na, denetim yaptÄ±klarÄ± eczaneden Ã§Ä±karken, PKK'lÄ± terÃ¶ristler tarafÄ±ndan otomatik tÃ¼fekler ile ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±. SaldÄ±rÄ±da aÄŸÄ±r yaralanan UluÃ§ay, kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± AdÄ±yaman EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'nde doktorlarÄ±n tÃ¼m Ã§abasÄ±na raÄŸmen ÅŸehit oldu.

Ã‡ATIÅžMA Ã‡IKTI

DÃ¼n gece merkeze baÄŸlÄ± AkÃ§alÄ± kÃ¶yÃ¼ kÄ±rsalÄ±nda, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Jandarma Ã–zel Harekat ekipleri tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada PKK'lÄ± 2 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi. 2 PKK'lÄ±nÄ±n Taha UluÃ§ay'Ä± ÅŸehit eden terÃ¶ristler olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

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Polis memurunu ÅŸehit eden terÃ¶ristler etkisiz hale getirildi

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