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05.09.2019 - 14:34

Polis mesai saatleri | İstanbul Polis çalışma saatleri

Polislerin mesai saatlerinde İstanbul il genelinde değişikliğe gidildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı 124 polis merkezinde 12 saat çalışıp 24 saat istirahat eden polislerin mesai satlerinde değişikliğe gidildi. İşte yeni polis mesai ve çalışma saatleri...

Polis mesai saatleri | İstanbul Polis çalışma saatleri

Polislerin mesai satleri değişitirildi. Buna göre İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı 124 polis merkezinde 12 saat çalışıp 24 saat istirahat eden polislerin mesai saatleri değiştirildi. Yeni mesai saatleri ise 8 saat çalışıp 24 saat istirahat edecek şekilde düzenlendi.

İSTANBUL POLİS MESAİ SAATLERİ

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, il genelinde bulunan 124 polis merkezinde çalışan polislerin vatandaşlara daha iyi hizmet vermesi, moral, motivasyon ve verimliliği artırarak iş kalitesini yükseltmek amacıyla yeni bir projenin hayata geçirilmesi talimatı verdi.

Pilot olarak Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü’nde bir süredir denenen ve başarılı bulunan uygulama ile polisler 8 saat çalışarak, 24 saat istirahat etme sisteminde çalışıldı. 15 Eylül itibariyle il genelinde 124 polis merkezinde görev yapan 5 bin 100 polis içinde uygulanması için talimat verildi. Polisler 12 saat çalışıp 24 saat istirahat ediyorlardı.

 

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