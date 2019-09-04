MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemPolisten kaçınca olanlar oldu! 2 motosikletli öldü
04.09.2019 - 11:46| DHA

Polisten kaçınca olanlar oldu! 2 motosikletli öldü

Muğla’nın Dalaman ilçesinde, polisin 'dur' uyarısına rağmen kaçan motosiklet sürücüsü Hakan Kınayer (21), önce belediye otobüsüyle ardından da Demirhan İrgin'in (17) kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Kazada ikisi de kasksız olan motosiklet sürücüleri, yaşamlarını kaybetti.

Polisten kaçınca olanlar oldu! 2 motosikletli öldü

Dalaman- Ortaca Karayolu Altıntaş Mahallesi Bezkese Bulvarı'nda dün akşam asayiş denetimi yapan polis ekipleri, saat 22.00 sıralarında, ters yönde giden plakasız motosikletin sürücüsü Hakan Kınayer'i durdurmak istedi. Ancak Kınayer, polisin 'dur' ihtarı üzerine kaçmaya başladı.

Kınayer'in kullandığı motosiklet, Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir otobüse yandan çarptı. Ardından da farı sönük halde ilerleyen Demirhan İrgin'in kullandığı 48 RZ 004 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Ağır yaralanan Kınayer ve İrgin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak 2 genç de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

2,5 yaşındaki çocuğu içki masasına oturtup, rakı içirdilerBursa’da bir baba, boşandığı eşinin hem kendisinden olan kızına, hem de ikinci evliliğinden olan iki çocuğuna içki içirdiği videoları görünce savcılığa suç duyurusunda bulundu.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mahrem imamdan FETÖ tutuklusu kardeşine 'çözülmeyin' mektubu

Mahrem imamdan FETÖ tutuklusu kardeşine 'çözülmeyin' mektubu

Bir vahşet daha! 9 aylık köpeği öldürdüler

Bir vahşet daha! 9 aylık köpeği öldürdüler

Ceyhun Fersoy kimdir, kaç yaşında?

Ceyhun Fersoy kimdir, kaç yaşında?

Aracını yolda durdurup tek tek söktü! Sonrası inanılmaz...

Aracını yolda durdurup tek tek söktü! Sonrası inanılmaz...

Sıradaki Haber