Polisten kaçınca olanlar oldu! 2 motosikletli öldü

Dalaman- Ortaca Karayolu Altıntaş Mahallesi Bezkese Bulvarı'nda dün akşam asayiş denetimi yapan polis ekipleri, saat 22.00 sıralarında, ters yönde giden plakasız motosikletin sürücüsü Hakan Kınayer'i durdurmak istedi. Ancak Kınayer, polisin 'dur' ihtarı üzerine kaçmaya başladı.

Kınayer'in kullandığı motosiklet, Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir otobüse yandan çarptı. Ardından da farı sönük halde ilerleyen Demirhan İrgin'in kullandığı 48 RZ 004 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Ağır yaralanan Kınayer ve İrgin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak 2 genç de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.