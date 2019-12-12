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12.12.2019 - 19:02 | | DHA

Polisten suçüstü! İklimlendirme sistemi bile kurmuşlar

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde bir evin odasına kurdukları iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli tutuklandı.

Polisten suçüstü! İklimlendirme sistemi bile kurmuşlar

İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, bir evde uyuşturucu madde yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından eve operasyon düzenleyen ekipler, 7,5 kilogram kubar esrar ile oda içerisindeki saksılara ekili 390 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Polisten suçüstü İklimlendirme sistemi bile kurmuşlar


Gözaltına alınan 2 zanlının, odaya Hint keneviri yetiştirmek için iklimlendirme sistemi kurduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve izinsiz Hint keneviri yetiştirmek" suçlarından tutuklandı.

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