POMEM başvuruları açıklandı mı? 26. Dönem POMEM başvuru sonuçları sorgula

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla lisans mezunu (5.040) erkek, (560) kadın, önlisans mezunu (1.260) erkek, (140) kadın olmak üzere toplam (7.000) öğrenci alımı yapılacağı bildirildi. Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacaktır.

POMEM BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

14-25 Ekim 2019 tarihleri arasında alınan POMEM başvurularının sonuçları henüz açıklanmadı. Polis Akademisi Başkanlığı, POMEM başvuru sonuçlarıyla ilgili herhangi bir duyuru yaptığında haberimizin içeriğinden detaylı bilgi alabilirsiniz.