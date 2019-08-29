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29.08.2019 - 15:48

POMEM Eğitim sonu sınav tarihinde değişiklik! Sınav ne zaman?

Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan duyuru POMEM adaylarını meraklandırdı. POMEM Eğitim sonu sınavında tarih değişikliği yapıldı. Peki POMEM Eğitim Sonu Sınavı ne zaman uygulanacak? İşte detaylar...

POMEM Eğitim sonu sınav tarihinde değişiklik! Sınav ne zaman?

03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği” hükümleri gereği, 19/1-3. Dönem Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde eğitimlerini başarı ile tamamlayarak mezun olacak öğrencilerin sınavları 04 Eylül 2019 tarihinde yapılacağı duyurulmuştur.

Ancak görülen lüzum üzerine söz konusu sınav tarihinde 13 Eylül 2019 tarihi olarak değişiklik yapılmıştır.  Anılan yönetmeliğin 6’ncı maddesi gereği ilan olunur.

Pakistan nükleer başlık taşıyabilen balistik füze denediKeşmir krizinde komşusu Hindistan'la gerilimli günler yaşayan İslamabad yönetimi, füzenin 290 kilometreye çeşitli savaş başlıkları taşıyabildiğini belirtiyor.
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