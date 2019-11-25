Profiterol nasıl yapılır? Kolay profiterol tarifi
Profiterol nasıl yapılır sorusu evde kendi imkanları ile bu tatlıyı yapmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Profiterol yapımını üç aşamada gerçekleştirebiliriz. Profiterol'ün hamuru, kreması ve sosu olmak üzere iç aşamada tamamlanabilir. Bunun için yapılması gerekenler önce hamuru hazırlamak. Hamuru hazırladıktan sonra krema ve son olarak sos ekleyerek profiterolü tamamlayabilirsiniz. Peki hangi malzemeler gerekli?
Profiterol nasıl yapılır sorusu ev hanımları tarafından araştırılmaya devam ediyor. Herkes tarafından çok sevilen tatlılar arasında yer alan Profiterol'ün yapımı üç aşamada gerçekleştirilebilir. Profiterolün hamuru için gerekli olan malzemeler arasında Margarin veya terayağı, 1 su bardağı su, 3 yumurta ve 1 su bardağı un gereklidir. Profiterolün hamuru tamamlandıktan sonra ise krema için gerekli olan malzemeler 3 yemek kaşığı un, 2,5 su bardağı süt, 1,5 çay bardağı toz şeker, 1 yumurta ve 1 aadet vanilya
PROFİTEROL NASIL YAPILIR?
Herkes tarafından çok sevilen profiterolün yapımı çok kolaydır. Püf noktaları uygulanarak yapılan profiterolün kötü olmasının ihtimali yoktur. Bu nedenle bu tatlının yapım aşamasında dikkatli davranmak önemlidir. Özenle hazırlanmış profiteroller, hem sizden hem de misafirlerinizden tam not almaya aday bir tatlı olacaktır.
Malzemeler
Hamuru için:
• 125 gram margarin
• 1 su bardağı su
• 3 adet yumurta
• 1 su bardağı un
Kreması için:
• 3 yemek kaşığı un
• 2,5 su bardağı süt
• 1,5 çay bardağı toz şeker
• 1 adet yumurta
• 1 adet vanilya
Sosu için
• 1 paket çikolata sosu
Hazırlanışı
Küçük bir tencereye 1 su bardağı su ve margarin konur ve kaynatılır. Ardından un eklenerek 2 ila 3 dakika kadar iyice karıştırılır ve pişirilir. Pişirme işleminden sonra ocağın altı kapatılarak hamurun soğuması beklenir. Hamur soğuduktan sonra 3 adet yumurta teker teker kırılarak hamura eklenir. (İlk yumurta iyice karıştırıldıktan sonra diğer yumurtaya geçilir.) Yumurtaların eklenmesiyle yumuşak bir kıvam alan hamur, 10 dakika kadar dinlendirilir. Daha sonra, yağlı kâğıt serilmiş tepsiye ceviz büyüklüğünde hamur alınarak dökülür. (El ile şekil verilmemelidir.) önceden 180 derecede ısıtılmış fırına tepsi sürülür ve yaklaşık 40 dakika pişirilir.
Hamurlar piştikten sonra kreması hazırlanır. Vanilya hariç diğer krema malzemeleri tencereye koyularak pişirilir. Pişme işlemi bittikten sonra vanilyası eklenerek karıştırılır. Ardından soğumaya bırakılır. Bu sırada profiterolün hamurları ortadan ikiye bölünür. Soğuyan krema bir sıkma torbası yardımıyla hamurların arasına sıkılır. Ve bir servis tabağına alınır. Tüm hamurların arası krema ile dolduktan sonra çikolata sosu hamurların üzerine gezdirilir. Her tarafı çikolata sosu ile kaplanmış profiteroller, servise hazır hâle getirilir.