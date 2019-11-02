PTT kargo cumartesi günü hizmet veriyor mu? Kargolar dağıtım yapar mı?

PTT kargo çalışma saatleri vatandaşlar tarafından sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumartesi günleri PTT şubeleri ve PTT kargo'da işlemi olan vatandaşlar PTT kargo cumartesi hizmet veriyor mu sorusunun yanıtını arıyor. Peki PTT kargo Cumartesi günü açık mı?

PTT şubeleri haftanın beş günü hizmet vermektedir. Sadece bazı bölgelerde yer alan PTT şubeleri Cumartesi günü öğle saatine kadar hizmet vermektedir. 13:30'dan sonra ise PTT şubeleri kapanmaktadır.

PTT Kargo Çalışma Saatleri

PTT Kargo hafta içi saat 08:30 - 12:30 & 13:30 - 17:00 arası hizmet vermektedir.

PTT Kargo cumartesi günleri de saat 08:30 ile 13:30 arasında alım yapıyor fakat bu hizmet her şube için geçerli değildir. Sadece merkezi ve yoğunluğu çok olan şubeleri için geçerlidir. Ayrıca bayram ve resmi tatil günlerinde kapalı olan PTT şubeleri, dini bayramların 1. gününden sonraki günlerde PTT dağıtım işlemleri yapmaya devam ediyor.

PTT KARGO CUMARTESİ DAĞITIM YAPAR MI?

PTT Kargo cumartesi günleri de saat 08:30 ile 13:30 arasında alım yapıyor. Tabi bu tüm PTT şubeleri için geçerli değildir