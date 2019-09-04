Rafet El Roman'ın yeni sevgilisi Gamze Davgana kimdir?

Rafet El Roman (51), İzmir'li Gamze Davgana (29) ile aşk yaşamaya başladı. İkili ilk tatil rotasını yurtdışı olarak belirlerken çiftten ilk paylaşım Gamze Davgana'nın sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı. Turizm işi ile uğraşan Gamze Davgana'nın ardından Çeşme'ye dönen çiftten paylaşımı bu kez de Rafet El Roman yaptı. İşte yapılan o paylaşımlar...

29 yaşındaki İzmirli turizmci Gamze Davgana ile aşk yaşamaya başlayan El Roman ilk tatili için rotayı yurtdışına çevirdi.

Çiftin tatillerini Davgana sosyal medya hesabından paylaştı. Rafet El Roman tatil dönüşlerinde Çeşme’de birlikte çekilen pozunu paylaşarak aşkını ilan etti.



