Ramazan ne zaman? Ramazan 2020 tarihi belli oldu
Ramazan ayı ne zaman? 2020 yılı dini günler takvimi belli oldu. 11 ayın sultanı olan Ramazan ayı için de geri sayım başladı. Vatandaşlar şimdiden 'Ramazan ne zaman?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ramazan ayı ne zaman idrak edilecek? İşte 2020 dini günler...
Ramazan ne zaman? 11 ayın sultanı olarak bilinen ve oruç ibadetinin yerine getirildiği ay olan Ramazan ayı tarihi belli oldu. Üç aylar arasında yer alan Ramazan ayı 2020 yılında hangi tarihlere denk geliyor.
2020 RAMAZAN NE ZAMAN?
2020 yılı Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020 Cuma gününe denk geliyor. Ramazan ayı 24 Mayıs'a kadar devam edecek. 24 Mayıs 2020 bayramın birinci günü.
2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
25 ŞUBAT 2020 SALI ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
27 ŞUBAT 2020 PERŞEMBE REGAİB KANDİLİ
21 MART 2020 CUMARTESİ MİRAÇ KANDİLİ
07 NİSAN 2020 SALI BERAT KANDİLİ
24 NİSAN 2020 CUMA RAMAZAN BAŞLANGICI
19 MAYIS 2020 SALI KADİR GECESİ
23 MAYIS 2020 CUMARTESİ AREFE
24 MAYIS 2020 PAZAR RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
25 MAYIS 2020 PAZARTESİ RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
26 MAYIS 2020 SALI RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
30 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE AREFE
31 TEMMUZ 2020 CUMA KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
01 AĞUSTOS 2020 CUMARTESİ KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
02 AĞUSTOS 2020 PAZAR KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
03 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
29 AĞUSTOS 2020 CUMARTESİ AŞURE GÜNÜ
28 EKİM 2020 ÇARŞAMBA MEVLİD KANDİLİ