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15.11.2019 - 18:26 |

Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? 2020 Resmi tatil tarihleri belli oldu!

2019 yılının son günleri içerisinde yer aldığımız şu günlerde vatandaşlar 2020 yılında Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri ne zaman sorusuna yanıt aramaya başladı. Tur şirketlerinin erken rezervasyon kampanyalarından yararlanmak isteyen vatandaşlar yıllık iznin yanı sıra Kurban ve Ramazan Bayramını da ikinci bir tatil fırsatı olarak görüyor. Peki 2020 yılında Ramazan ve Kurban bayramı ne zaman?

Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? 2020 Resmi tatil tarihleri belli oldu!

2020 Resmi tatil tarihleri vatandaşlar tarafından 2019 yılının sonuna yaklaştıkça araştırılmaya devam ediyor. Özellikle Ramazan ve Kurban Bayramında yapılan 9 günlük tatiller vatandaşlar için ikinci bir yıllık izin olabiliyor. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen binlerce vatandaş 2020 yılı içerisinde kaç gün tatil yapacağız sorusuna yanıt arıyor. Peki Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? 2020 yılı içerisinde kaç gün resmi tatil yapacağız?

2020 RESMİ TATİL GÜNLERİ

YILBAŞI - 1 OCAK ÇARŞAMBA

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI - 23 NİSAN PERŞEMBE

EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ - 1 MAYIS CUMA

ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI - 19 MAYIS SALI

RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ - YARIM GÜN - 23 MAYIS CUMARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI - 1. GÜN - 24 MAYIS PAZAR
RAMAZAN BAYRAMI - 2. GÜN - 25 MAYIS PAZARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI - 3. GÜN - 26 MAYIS SALI

DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ - 15 TEMMUZ ÇARŞAMBA

KURBAN BAYRAMI AREFESİ - YARIM GÜN - 30 TEMMUZ PERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI - 1. GÜN - 31 TEMMUZ CUMA
KURBAN BAYRAMI - 2. GÜN - 1 AĞUSTOS CUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI - 3. GÜN - 2 AĞUSTOS PAZAR
KURBAN BAYRAMI - 4. GÜN - 3 AĞUSTOS PAZARTESİ

ZAFER BAYRAMI - 30 AĞUSTOS PAZAR

CUMHURİYET BAYRAMI - 1,5 GÜN - 28 EKİM ÇARŞAMBA, 29 EKİM PERŞEMBE

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