Real Madrid Galatasaray hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek? Maç ne zaman saat kaçta?

Real Madrid Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Devler liginde bu yıl ülkemizi temsil eden Galatasaray, A Grubu'ndaki 4. maçında Real Madrid deplasmanına çıkıyor. İstanbul'da oynanan ilk maçta rakibine 1-0 mağlup olan temsilcimiz, bu kez 3 puanı kazanan taraf olmak istiyor. Peki Real Madrid Galatasaray ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?



REAL MADRID GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?



Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta mücadelesine sahne olacak Real Madrid Galatasaray maçı 6 Kasım Çarşamba günü TSİ: 23:00'de oynanacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.



MUHTEMEL 11'LER



Real Madrid: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Valverde, Casemiro, Kroos; Hazard, Benzema, Rodrygo.



Galatasaray: Muslera; Mariano, Luyindama, Marcão, Nagatomo; N'Zonzi, Seri, Donk; Belhanda, Babel; Andone