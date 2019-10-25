25.10.2019 - 10:29 |
Recep İvedik 4 filmi ne zaman vizyona girdi? Oyuncular kimler? Filmin konusu nedir?
21 Şubat 2014 Tarihinde vizyona giren Recep İvedik 4 filmini Togan Gökbakar yönetti. Komedi türündeki Recep İvedik 4 filminin başrolünde Şahan Gökbakar yer alıyor. Peki filmin diğer oyuncuları kimler? Filmin konusu nedir?
Recep İvedik, mahallesindeki çocuklardan kurulu futbol takımının antrenörüdür. Ancak düzenli olarak idman yaptıkları araziyi sermaye sahibi biri satın alacaktır. Recep'in ise buna izin vermeye niyeti yoktur. Recep'e göre araziyi kurtarmanın tek yolu para bulup kendisinin satın almasıdır. Bulabildiği tek çözüm ise Survivor'a katılıp büyük ödülü kazanmaktır. Recep, burada Karayip korsanlarıyla karşılacak ve macera kaldığı yerden devam edecek.
RECEP İVEDİK 4 FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Şahan Gökbakar
Rolü : Recep Ivedik
İrfan Kangı
Rolü : Irfan
Cem Korkmaz
Rolü : Halil İbrahim
Barış Bulut
Rolü : Taylan
Ece İncebay
Rolü : Aslıhan
Ekrem Aral Tuna
Rolü : Arif
Aziz Karakaya
Rolü : Apachee Serkan
Rolü : Simge