Recep İvedik 4 filmi ne zaman vizyona girdi? Oyuncular kimler? Filmin konusu nedir?

Recep İvedik, mahallesindeki çocuklardan kurulu futbol takımının antrenörüdür. Ancak düzenli olarak idman yaptıkları araziyi sermaye sahibi biri satın alacaktır. Recep'in ise buna izin vermeye niyeti yoktur. Recep'e göre araziyi kurtarmanın tek yolu para bulup kendisinin satın almasıdır. Bulabildiği tek çözüm ise Survivor'a katılıp büyük ödülü kazanmaktır. Recep, burada Karayip korsanlarıyla karşılacak ve macera kaldığı yerden devam edecek.

RECEP İVEDİK 4 FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Şahan Gökbakar

Rolü : Recep Ivedik

İrfan Kangı

Rolü : Irfan

Cem Korkmaz

Rolü : Halil İbrahim

Barış Bulut

Rolü : Taylan

Ece İncebay

Rolü : Aslıhan

Ekrem Aral Tuna

Rolü : Arif

Aziz Karakaya

Rolü : Apachee Serkan

Rolü : Simge