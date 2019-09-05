Recep İvedik 6 ne zaman çıkacak? Ne zaman vizyona girecek?

Tüm filmler seyirci rekorunu elinde bulunduran "Recep İvedik 5" 2017'de vizyona girmişti. Aradan yaklaşık iki buçuk yıl geçerken izleyiciler yeni filmi sabırsızlıkla bekliyor. Peki, Recep İvedik 6 ne zaman vizyona girecek?

RECEP İVEDİK 6 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Recep İvedik 6, 8 Kasım 2019'da vizyona girecek. Recep İvedik serisinin 6. devam filmi olan yapımın yönetmenliğini Togan Gökbakar üstleniyor.

Şahan Gökbakar, izleycileri gülmekten kırıp geçirecek yeni serisi Recep İvedik 6’ya ilişkin en son gelişmeleri ve bu yıla damgasını vuracak sinema projesi hakkında önemli tüyoları paylaşarak Afrika savanalarında çekimin gerçekleştirileceğini ve bir sonraki serisinin de Afrika yahut Uzakdoğu'da geçeceğini ifade etti.