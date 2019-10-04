Rehine (The Gunman) filmi ne zaman çekildi? Rehine filmi başrol oyuncuları

Rehine filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Pierre Morel'in yer aldığı Rehine filmi aksiyon türünde çekildi. Filmin çekimlerine Fransa, İspanya, ve İngiltere'de gerçekleştirildi.

Bir zamanlar emrinde çalıştığı örgüt tarafından ihanete uğrayan eski ajan Jim Terrier, tehlike dolu geçmişini ardında bırakıp yeni bir hayata başlamanın arefesindedir. Terrier, sevgilisi Anne ile evlenip sıradan bir adam olmanın planlarını yaparken eski iş arkadaşları ve patronları tarafından takip edildiğini fark eder. Peşindeki eski dostlarından kurulu dünyanın en güçlü örgütünün tek hedefi Jim Terrier'ı öldürmektir. Jim yeni düşmanlarıyla yüzleşip hayatta kalmaya çalışırken canı tehlikede olan tek kişinin kendisi olmadığını anlar. Artık sadece kendisini değil, tek varlığı Anne'i de korumak zorundadır.

REHİNE (THE GUNMAN) FİLMİ BAŞROL OYUNCULARI

Jean-Patrick Manchette'nin romanından beyazperdeye uyarlanan yapıtın yönetmeni Pierre Morel. Filmin oyuncu kadrosundaysa Idris Elba, Javier Bardem, Sean Penn ve Ray Winstone gibi isimler bulunuyor.