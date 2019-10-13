Resulayn teröristlerin elinden alındı







Barış Pınarı Harekâtı’nın 4. gününde birçok noktadan Suriye topraklarına giren operasyon kuvvetleri, Kamışlı’dan Rakka ve Lazkiye’ye uzanan M4 karayoluna ulaştı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), harekât kapsamında devam eden başarılı operasyonlar sonucunda Fırat’ın doğusundaki Resulayn meskun mahalinin kontrol altına alındığını duyurdu. MSB, terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzilerinin karadan ve havadan vurulduğu harekâtta etkisiz hale getirilen terörist sayısının da 459’a ulaştığını açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) Tel Abyad merkezine kara harekatı için ilerleyişini sürdürüyor. SMO unsurları Tel Abyad yakınındaki bazı köyleri teröristlerden kurtardı.



Üç koldan ilerledi



TSK ve SMO tarafından gerçekleştirilen ve 450 kilometrelik alanda süren hava ve kara harekâtının 4. gününde kuvvetler sabah saatlerinde Resulayn kent merkezine giriş yapmaya başladı. Kentin doğu ve batısından içeriye doğru harekât başlarken terör örgütü mevzilerine havadan ve karadan yoğun atışlar yapıldı.



Tel-Halef beldesi ile Hevarne Mahallesi ve sanayi bölgesine giren ve sayıları 40 bin kadar olduğu bildirilen SMO kuvvetleri kentin merkezine doğru üç koldan ilerledi. Teröristler tarafından ateş açılması üzerine tespit edilen hedefler nokta atışları ile etkili şekilde vuruldu. Yer yer sokak çatışmaları yaşandığı belirtildi.



Kent kontrol altında

Çatışmalar sürerken MSB tarafından yapılan açıklamada, “Başarılı operasyonlar neticesinde Fırat’ın doğusundaki Resulayn meskun mahali kontrol altına alındı” denildi. İlerleyen saatlerde de kentin kontrolünü sağlayan TSK ve MSO güçleri, kentin merkezine ulaştı. Silahlarını bırakarak kaçan YPG’li teröristler kentten çıkmaya çalışırken yapılan arama ve tarama çalışmalarında, mevzi ve sığınaklarda ABD tarafından örgüte verilen ağır silah ve çok sayıda zırhlı araç da ele geçirildi.



Sınıra 30 km uzakta



SMO savaşçıları, sabah saatlerinde güneyden daha da derinlere inerek Menbiç’ten Kamışlı’ya uzanan stratejik M4 karayoluna ulaştı. Halep-Haseke yolunu birbirine bağlayan M4, sınıra yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta yer alıyor.



Terör örgütü YPG, söz konusu kara yolunu, lojistik ve ticari faaliyetleri için kullanıyordu.



TSK ve SMO kuvvetleri, Resulayn’a girdikten sonra Tel Abyad bölgesine büyük kara harekâtı için hazırlık yaptı. Ardından binlerce SMO kuvveti, Tel Abyad bölgesine geçiş yaptı.



Silo bölgesi alındı



Dün akşam saatlerinde ise kentin batı kesimine SMO unsurları tarafından operasyon başlatıldı. Yoğun çatışmaların ardından stratejik öneme sahip, tarımsal amaçlı kullanılan siloların bulunduğu bölge ele geçirildi.