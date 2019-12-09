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09.12.2019 - 07:50 |

‘Rivayet Radyosu’ şanslı izleyicisini bekliyor

Vodafone Red, İstanbul’un popüler sanat mekânlarından DasDas ile yaptığı iş birliği kapsamında müşterilerine ayrıcalıklar sunuyor.

‘Rivayet Radyosu’ şanslı izleyicisini bekliyor

Vodafone Red First müşterileri, “Mert Fırat ve Korhan Futacı İle Rivayet Radyosu”nun 11 Aralık’ta gerçekleştirilecek özel gösterimini bir arkadaşıyla beraber ücretsiz izleyebilecek. Red First müşterileri, özel gösterim sonrası Mert Fırat ve Korhan Futacı ile yapılacak söyleşiye de katılabilecek. Etkinliği mekânda izleyemeyen Red’liler ise ileri bir tarihte gösteriyi Vodafone TV ile cep telefonlarından izleyebilecek. Kampanyadan faydalanmak isteyen Vodafone Red First müşterilerinin Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden kampanya sayfasına girerek “Fırsatı Kullan” butonuna basıp kampanya şifresi almaları yeterli oluyor. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy konuyla ilgili şunları söyledi: “VodafoneRed markamızla, sanatın dijitalleşerek daha geniş kitlelere ulaşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. DasDas işbirliğimiz kapsamında, hem avantajlı bilet kampanyamız ile Red’lilere sanatı yerinde yaşama şansını veriyor, hem de mekâna gidemeyenlerin Vodafone TV ile cep telefonlarından içerikleri izleyebilmelerini sağlıyoruz.”

Ayrıca Vodafone Red, müşterilerine DasDas’taki etkinliklerin biletlerinde yüzde 10 indirim sağlıyor ve etkinlik öncesi kahve ikram ediyor. DasDas etkinliklerini yerinde izleyemeyen Red’liler ise kaçırdıkları belirli içerikleri Vodafone TV ile cep telefonlarından izleyebiliyor.

 

Diyarbakır'da terör örgütünün cephaneliği ele geçirildiDiyarbakır'da güvenlik güçlerince yapılan istihbari çalışmayla terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Bağlar, Çınar ve Kayapınar ilçelerinde çok sayıda adrese, havadan da drone destekli şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda boş arazinin altında inşa edilen sığınakta 100 kilo plastik patlayıcı ile aralarında roketatar, roket, uzun namlulu tüfek, el bombası da bulunan yüklü miktarda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi, 20 şüpheli gözaltına alındı.
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