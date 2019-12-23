'Robin Hood' kozmetikçi iş adamı mı?

Aslında bu haberle ilk tanışmamız geçtiğimiz mart ayına dayanıyor. Ajansımızı arayan bir ihbarcı Beyoğlu Hasköy’de tanımadıkları kişilerin gecekondu kapı önlerine içerisinde bin TL bulunan zarfları bıraktığını hatta bu ay içerisinde 3 kez tekrarlandığını söyledi.

Bize önce garip gelen bu haberi teyit amaçlı olarak hemen mahalleye gittik. Kısa bir araştırmadan sonra doğruluğunu öğrenince bunu haberleştirerek abonelerimize servisledik. İşte bu haberden kısa bir süre sonra yine başka biri arayarak, “Parayı dağıtan işadamı yanında çalışıyorum. Ben de dağıtan grup içerisindeyim. Bu gece Başakşehir Şahintepe’sinde dağıtacağız” dedi.

Bu bizim için fırsattı. Türkiye’nin bir anda tanıdığı bu hayırseveri belki de görüntüleme fırsatımız olacaktı. Küçük bir kamera alarak o gece Şahintepesi’nde bulunan mahalleye gittik. Hayırseveri göremedik ama sokaklara ikişerli olarak dağılmış olan kişileri gördük. Kapı aralarından zarfları bırakıyorlar ışıkları yanan evlerin ise pencerelerine vurarak camdan zarfı uzatıyorlardı. İşte o anları ise yine DHA olarak ilk kez o zaman görüntüledik. Daha sonra da olay yerinden ayrıldık. Birgün sonra da mahallede röportaj yaparak gece çekilen görüntülerle abonelerimize servisledik.

Herkes gibi bizde bu Robin Hood’u merak ederken bu kez de aralıklarla Tuzla Mimar Sinan Mahallesi, Ataşehir ve son olarak da Üsküdar Kuleli’de ortaya çıktı.

KOZMETİKÇİ İŞ ADAMI MI?

Araçlarla gecekondu mahallelerine giren ve en az 10 kişi olan grup ikişerli olarak sokaklara dağılıyor ve gecekondulara para dağıtıyor, bakkal veresiye borçlarını ödüyor çocuklara ise TL yada dolar veriyor. Birçok iş insanıyla ilgili acaba o mudur diye söylendi. Ama bizim aldığımız istihbarat bilgilerine göre bu kişi Kozmetik işiyle uğraştığı öne sürüldü. Ayrıca bu kişinin basına yansımayan yardımlarının da olduğu, sokakta kağıt toplayanlardan tutun, çöp toplayan belediye işçilerine kadar TL ve dolar verdiği de aldığımız bilgiler arasında. Bu iş insanının ayrıca Arnavutköy ilçesinde de ihtiyacı olan bir aileye bin dolar para gönderdiği de öğrenildi. Gecekondu mahallelerinde toplu dağıtımlar olunca basına yansıyan bu iş insanının yardımlarının aslında her gün olduğu da gelen bu istihbarat bilgileriyle ortaya çıkıyor.