05.08.2019 - 07:50| İNAN KALYONCU - İSTANBUL
Robinson Nine
Trabzon’un Tonya ilçesinde 1900 rakımlı Karakısrak Yaylası’nda yalnız yaşayan 84 yaşındaki Fadime Kayacı’nın yanına 1984 yılında yeğeni geldi. Fadime Kayacı yaylada ot toplarken sara krizi geçiren yeğeni hayatını kaybetti.
Yaylada toprağa verilen yeğeninin ölümüne çok üzülen Kayacı, o tarihten sonra yakınlarının ısrarına rağmen köyüne dönmedi. Kayacı, zorlu kış mevsiminde kimsenin kalmadığı yaylayı yurt edindi. İlçede yapılan ‘En beğenilen ev kadını anketi’nde birinci seçilen, cesareti nedeniyle ‘Robinson nine’ denilen Fadime Kayacı’nın başı ayılarla dertte.
Ayı kapıyı kırdı
Yaylada ormanlık alandaki evine ayıların dadandığını söyleyen yaşlı kadın, “Ayılar üç kere kapımı kırdı, evime geldiğimde kapımı açık buldum. Pirincimi, şekerimi, neyim varsa yemişler, bir tek baklalarımı yememişler. Ayılar geldiğinde ben evde değildim. Ne yapacağımı şaşırdım ama onlardan korkmuyorum. Bu dağlarda köpeğimle birlikte yaşayıp ihtiyaçlarımı karşılıyorum” dedi.