16.12.2019 - 22:42 |
Roma İmparatoru Neron MS 67'deki olimpiyatlarda hangisini yaparken düşmesine rağmen 1. ilan edildi? Kim Milyoner Olmak İster
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında heyecan tüm hızıyla sürüyor. Sevilen yarışmanın bu akşamki bölümüne oldukça enteresan bir soru damga vurdu. Peki merakla araştırılan Roma İmparatoru Nero MS 67'deki olimpiyatlarda hangisini yaparken düşmesine rağmen 1. ilan edildi?
ATV'de yayınlanan, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışması, bu akşam oldukça heyecanlı bir bölümle ekranlara geliyor. Sevilen yarışmada bu akşam bir yarışmacıya sorulan soru gündem oldu. İşte ayrıntılar...
Roma İmparatoru Nero MS 67'deki olimpiyatlarda hangisini yaparken düşmesine rağmen 1. ilan edildi?
A- At Arabası Yarışı
B-Direğe Tırmanma Yarışı
C- Koşu Yarışı
D- Kütük Taşıma Yarışı
CEVAP: A- At Arabası Yarışı