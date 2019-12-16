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16.12.2019 - 22:42 |

Roma İmparatoru Neron MS 67'deki olimpiyatlarda hangisini yaparken düşmesine rağmen 1. ilan edildi? Kim Milyoner Olmak İster

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında heyecan tüm hızıyla sürüyor. Sevilen yarışmanın bu akşamki bölümüne oldukça enteresan bir soru damga vurdu. Peki merakla araştırılan Roma İmparatoru Nero MS 67'deki olimpiyatlarda hangisini yaparken düşmesine rağmen 1. ilan edildi?

Roma İmparatoru Neron MS 67'deki olimpiyatlarda hangisini yaparken düşmesine rağmen 1. ilan edildi? Kim Milyoner Olmak İster

ATV'de yayınlanan, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışması, bu akşam oldukça heyecanlı bir bölümle ekranlara geliyor. Sevilen yarışmada bu akşam bir yarışmacıya sorulan soru gündem oldu. İşte ayrıntılar...

Roma İmparatoru Nero MS 67'deki olimpiyatlarda hangisini yaparken düşmesine rağmen 1. ilan edildi?

A- At Arabası Yarışı

B-Direğe Tırmanma Yarışı

C- Koşu Yarışı

D- Kütük Taşıma Yarışı

CEVAP: A- At Arabası Yarışı

CHP'li belediye başkanı FETÖ'den tutuklandıCumhuriyet Halk Partisi Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle tutuklandı.
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