Roma İmparatoru Neron MS 67'deki olimpiyatlarda hangisini yaparken düşmesine rağmen 1. ilan edildi? Kim Milyoner Olmak İster

ATV'de yayınlanan, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışması, bu akşam oldukça heyecanlı bir bölümle ekranlara geliyor. Sevilen yarışmada bu akşam bir yarışmacıya sorulan soru gündem oldu. İşte ayrıntılar...



Roma İmparatoru Nero MS 67'deki olimpiyatlarda hangisini yaparken düşmesine rağmen 1. ilan edildi?



A- At Arabası Yarışı



B-Direğe Tırmanma Yarışı



C- Koşu Yarışı



D- Kütük Taşıma Yarışı



CEVAP: A- At Arabası Yarışı