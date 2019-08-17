Ronin nedir? 47 Ronin filminin konusu...
Başrolünde Keanu Reeves'in yer aldığı 2013 yapımı olan 47 Ronin izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Dövüş, aksiyon ve fantastik unsurları içeren Ronin filminin adı nereden geliyor? Ronin ne demek? İşte 47 Ronin filminin konusu ve oyuncu kadrosu...
Carl Rinsch'in yönetmen koltuğuna oturduğu filmin senaryosunu Hossein Amini ve Chris Morgan beraber kaleme aldılar. Filmin başrollerinde ise Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada ve Kô Shibasaki paylaşıyor.
FİLMİN KONUSU
"Ronin" Japon kültüründe efendisiz kalmış samuray savaşçılarına verilen isimdir. Lord Asano'nın himayesinde huzurlu bir hayat süren Ako halkı ve onların koruyucu savaşçıları olan samurayların düzeni, İmparator Shogun Tsunayoshi'nin Lord Kira eşliğinde ülkeye gerçekleştirdiği ziyaret ile alt üst olacaktır. Zira Kira'nın Asano için hain planları vardır. Diğer yandan melez Kai, Lord Asano'nın kızı Mika'yı imkansız ve tutkulu bir aşk ile sevmektedir. Ama Kira'nın planlarında hem Ako'yu hem Mika ele geçirmek vardır...
OYUNCU KADROSU
Keanu Reeves: Kai
Hiroyuki Sanada: Kuranosuke Oishi
Ko Shibasaki: Mika
Tadanobu Asano: Lord Kira
Min Tanaka: Lord Asano
Rinko Kikuchi: Lady Mizuki