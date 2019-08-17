Ronin nedir? 47 Ronin filminin konusu...

Carl Rinsch'in yönetmen koltuğuna oturduğu filmin senaryosunu Hossein Amini ve Chris Morgan beraber kaleme aldılar. Filmin başrollerinde ise Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada ve Kô Shibasaki paylaşıyor.

FİLMİN KONUSU

"Ronin" Japon kültüründe efendisiz kalmış samuray savaşçılarına verilen isimdir. Lord Asano'nın himayesinde huzurlu bir hayat süren Ako halkı ve onların koruyucu savaşçıları olan samurayların düzeni, İmparator Shogun Tsunayoshi'nin Lord Kira eşliğinde ülkeye gerçekleştirdiği ziyaret ile alt üst olacaktır. Zira Kira'nın Asano için hain planları vardır. Diğer yandan melez Kai, Lord Asano'nın kızı Mika'yı imkansız ve tutkulu bir aşk ile sevmektedir. Ama Kira'nın planlarında hem Ako'yu hem Mika ele geçirmek vardır...

OYUNCU KADROSU

Keanu Reeves: Kai

Hiroyuki Sanada: Kuranosuke Oishi

Ko Shibasaki: Mika

Tadanobu Asano: Lord Kira

Min Tanaka: Lord Asano

Rinko Kikuchi: Lady Mizuki