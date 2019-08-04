04.08.2019 - 11:30| AA
Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus donanmasına ait gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Alınan bilgiye göre, Marmara Denizi yönünden boğaza giren, 158 borda numaralı 112 metrelik Rus savaş gemisi "Caesar Kunikovi", Ege'ye doğru seyrini sürdürdü
Çanakkale Boğazı geçişinde Sahil Güvenlik botlarının eşlik ettiği geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.
Kazı çalışmasında 5 bin yıllık insan iskeletleri çıktıEskişehir’in Seyitgazi ilçesinde bulunan Küllüoba Höyüğü'nde yapılan arkeolojik kazı çalışmaları sırasında, tarihi MÖ 3 bin yıllarına dayanan bir taş sanduka mezar bulundu. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda mezarın içerisinden 13-14 yaşlarında bir kız çocuğuna ve 35-40 yaşlarında bir erkeğe ait 2 adet iskelet çıktı.