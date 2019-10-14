MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemRus turist ailesinin gözleri önünde balkondan düştü!
14.10.2019 - 16:14 | | İHA

Rus turist ailesinin gözleri önünde balkondan düştü!

Antalya’nın Alanya ilçesinde kaldığı 5 yıldızlı otelin 3’üncü katındaki odasının balkonundan düşen 52 yaşındaki Rus turist, yaşamını yitirdi.

Rus turist ailesinin gözleri önünde balkondan düştü!

Alanya’nın Konaklı Mahallesi'ndeki beş yıldızlı bir otelde ailesiyle kalan Rus uyruklu Gennadi Kalabin (52), iddiaya göre dün saat 01.00 sıralarında belirlenemeyen nedenle otelin 3’üncü katında bulunan odasının balkonundan toprak zemine düşerek ağır yaralandı. Durumu fark eden çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Kalabin’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Aşırı alkollü olduğu iddia edilen Rus turisttin cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İntihar şüphesi üzerinde de duran jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

 

 

Avcılar'da silahlı kavga: 3 ağır yaralıİstanbul Avcılar'da 2 gurup arasında çıkan kavgada 3 kişi silahla vurularak ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi yönlendirildi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cinayette kan donduran ifadeler: Kafasına poşet geçirmeden önce

Cinayette kan donduran ifadeler: Kafasına poşet geçirmeden önce

Yasak Elma 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yıldız'ın yeni planı...

Yasak Elma 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yıldız'ın yeni planı...

"Kayseri hipnoz" davasında Karadağ'a 12 yıl hapis cezası

"Kayseri hipnoz" davasında Karadağ'a 12 yıl hapis cezası

İstanbul'da silahlı çatışma: Yaralılar var

İstanbul'da silahlı çatışma: Yaralılar var

Sıradaki Haber