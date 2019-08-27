Rus'un Oyunu filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler?

Rus'un Oyunu filminin konusu, Zengin ve züppe bir iş adamı olan Serhat Vasbi, büyük bir ekip tarafından tuzağa düşürülür. Ancak bu tuzakta kim haklı, kim kazanıyor, kim kaybediyor ilk bakışta hepsi belirsiz. Hikayenin katmanları açıldıkça hakkını aramanın ve intikamın en çarpıcı öyküsü de karakterleri ve seyirciyi bekliyor....



Levent Özdemir’in senarist, yönetmen ve yapımcı koltuğunda oturduğu Rus’un Oyunu'nu 3 farklı ülkede çekilen ilk yerli sinema filmi ünvanını taşıyor. Zengin bir iş adamını içine düştüğü oyunu, şantajı ve altındaki şaşırtıcı sebepleri anlatıyor. Başrollerinde ise Fırat Tanış, Leonid Kulagin, Anastasiya Klyeva ve Levent Özdemir yer alıyor.

OYUNCULAR KİMLER?

Fırat Tanış

Rolü : Serhat Vasbi

Leonid Kulagin

Rolü : Profesör Vlademir

Anastasiya Klyeva

Rolü : Anastasya

Levent Özdemir

Rolü : Batıkan Yiğit

Nila Fırat

Rolü : Zeliha

Murat Topalan

Rolü : Bro

Orkun Öztürk

Rolü : Yusuf

Gülce Dereli

Rolü : Nergis