Rus'un Oyunu filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler?
Levent Özdemir'in yönettiği Rus'un Oyunu filminin oyuncuları ve konusu merakla araştırılıyor. Aksiyon türündeki Rus'un Oyunu filminin dikkat çeken konusu ve güçlü oyuncu kadrosu yoğun ilgi görüyor. İşte Rus'un Oyunu filmi hakkında merak edilenler...
Rus'un Oyunu filminin konusu, Zengin ve züppe bir iş adamı olan Serhat Vasbi, büyük bir ekip tarafından tuzağa düşürülür. Ancak bu tuzakta kim haklı, kim kazanıyor, kim kaybediyor ilk bakışta hepsi belirsiz. Hikayenin katmanları açıldıkça hakkını aramanın ve intikamın en çarpıcı öyküsü de karakterleri ve seyirciyi bekliyor....
Levent Özdemir’in senarist, yönetmen ve yapımcı koltuğunda oturduğu Rus’un Oyunu'nu 3 farklı ülkede çekilen ilk yerli sinema filmi ünvanını taşıyor. Zengin bir iş adamını içine düştüğü oyunu, şantajı ve altındaki şaşırtıcı sebepleri anlatıyor. Başrollerinde ise Fırat Tanış, Leonid Kulagin, Anastasiya Klyeva ve Levent Özdemir yer alıyor.
OYUNCULAR KİMLER?
Fırat Tanış
Rolü : Serhat Vasbi
Leonid Kulagin
Rolü : Profesör Vlademir
Anastasiya Klyeva
Rolü : Anastasya
Levent Özdemir
Rolü : Batıkan Yiğit
Nila Fırat
Rolü : Zeliha
Murat Topalan
Rolü : Bro
Orkun Öztürk
Rolü : Yusuf
Gülce Dereli
Rolü : Nergis