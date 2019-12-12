Uyuduğumuzda birçok rüya görürüz. Bazılarını hatırlar bazılarını ise hatırlamayız. Fakat rüyada aslan görmek genellikle kabusla sonuçlanırken bu rüyayı unutmak da kolay olmuyor. Peki, Rüyada aslan görmek nedir? Rüyada saldıran aslandan kaçmak, aslan yavrusu sevmek ne anlama gelir?

RÜYADA ASLAN GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada aslan görmek, yüksek makamlara ulaşacağınıza yardım edecek bir kişinin varlığına işaret etmektedir. Rüyada görülen aslan genellikle liderlik eden, insanlara faydası dokunan, zengin bir kişiye de yorulmaktadır.

Bazı yorumlara göre ise rüyada aslan görmek, işlerini düzene sokup, başka insanlara faydası dokunan bir kimseye de delalet eder. Aslan güç ve başarı anlamına da gelir. Rüyasında aslan gören kişi, her işinde başarı sağlayan, zorlu işleri yerine getirme kudretine sahip olan kişidir.

RÜYADA ASLAN BESLEMEK

Rüya sahibinin, bir devlet kurumunda işe gireceğine, bu iş sayesinde hem bir eve sahip olacağına, hem rahat bir hayata kavuşacağına yorulur. İşler çok iyi bir hal alacak, kazanç günden güne artacak ve sevilen bir kişinin bir derdine derman olunacak demektir. Rüyada aslan besleyen birini görmek, kaçan fırsatların çok büyük kazançla geri döneceğine, başarılı bir kariyere sahip olunacağına, büyük bir projenin başına geçileceğine, zor zamanların geride kalacağına, ters düşülen bir kişi ile barışılacağına ve mutlu bir yuva kurulacağına delalettir. Rüyada dişi aslan beslemek, bereketli bir döneme girileceğine ve bu dönem içerisinde birbiri ardına güzel haberler alınacağına yorulur.

RÜYADA ASLAN YAVRUSU GÖRMEK

Yine Rüyada Aslan Yavrusu görmek, kendine güvenen, güçlü bir insana ve hayatta başarılı olmak demektir.

Yine rüyada görülen aslan yavrusu çocukla tabir edilir. Rüyayı gören bekarsa mutlu bir evliliğe, evliyse doğacak yeni çocuğa yada ahlaklı ve başarılı çocuklara yorumlanır. Arslan yavrusunu görmek, gören kişi hastaysa şifa bulmasına delâlet eder.

RÜYADA ASLAN SALDIRISI

Düşmanlarınız tarafından yenilecek onların emri altına girmeye işarettir..

RÜYADA ASLANDAN KORKMAK

Aslandan korktugunu fakat bir zarar görmedigini gören, düsmanindan kurtulur. Evinde aslanlar bulundugunu gören, hayra erer, ömrü uzun olur. Eger o evde bir hasta varsa iyi olur. Aslanin derisinden, etinden, kemiginden, kilindan, damagindan ve aslanin bir seyinden bir parça buldugunu gören miras yer.