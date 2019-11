Rüyada at görmek ne anlama geliyor? İyi mi kötü mü?

At görmek; güç, izzet, şeref ve para kazanmaya tabir edilip, yorumlanır. Görülen at takımında olan eksiklik şerefin derecesindeki eksiği gösterir. Tam ve güzel bir at murat demektir. At rüyası, katır, beygir ve tay gibi hayvanlar kısmet ve murat, güç, şan ve şöhret ile tabir edilir. At arabası görmek, istediği işte başarı için çaba ve gayret gösteren kimseye ve azimli olan kişinin gayretine delalet eder. At sakatsa veya topallarsa, güçlükle karşılaşılacağına delalet eder. Sakat at görmek de teşebbüs edilen işlerde geç muvaffakiyet zuhur edeceğine işarettir. Kirli bir at görmek, keder ve üzüntüye, ızdıraba, işlerde güçlüğe; uzaktan bir at görmek, ileride bir müjde almaya delalettir. Ölmüş at görmek akraba ve dosttan birinin ölüme delalet eder. Nallanan at görmek hastalığa işarettir. At ile konuştuğunu görmek, büyük arzulara nail olmaya, akıbetin hayrına delalet eder.

Rüyada ata binip gezmek; güzel bir hal ve hasta için şifa bulmaya işaret eder. Dertli bir kimsenin rüyasında ata binip gezdiğini görmesi, amacına ulaşmak ve arzu ettiği şeylere kavuşmak anlamına gelir. At sürmek, makam ve mevki, şan ve şöhret sahibi adam, güçlü kimseden yardım görmek ve her istediğinin kolayca yerine gelmesi demektir. Kır bir ata bindiğini gören kimse, halk içinde hayır veya şer ile meşhur olur. Anasının ata bindiğini gören, bir ev sahibi olur. Babasını ata bindiğini gören nesli hayırlı bereketli olur. Arkadaşını veya bir tanıdığını ata binerken gören, ummadık bir hayra işaret eder. Ayakları demirden bir ata bindiğini gören kimse, vefat eder. Cesurca ata binmek pek çabuk ilerlemekle yorumlanır. Birtakım adamların 139 refakatiyle at ile gitmek saadete, kadınların refakatiyle at ile gitmek ise ihanet ve musibete delalet eder.

Rüyada koşan at görmek

Rüyada koşan at görmek; iyi zaman, arzu ve temeni hatta muvaffakiyetle yorumlanır. Beyaz ve siyah atların koşması ve rüya sahibinin de bunu görmesi muradının yaklaştığına ve arzularının kolayca gerçekleşmesine yorumlanır.

Rüyada evde at görmek

Evinde at görmek; bir atın evine girdiğini görmek büyük bir kimsenin geleceğine; atın bir yerden çıktığını görmek, oradan kıymetli bir kimsenin çıkıp gideceğine işaret eder. Bir takım atlıların bir yerde yarıştıklarını görmek, orada sel veya kuvvetli yağmur olacağına delalettir. Birkaç atı olduğunu görmek, fayda göreceği bir işe kavuşmaya işaret eder, yorumlanır. Genç bir kısrağın iyi eğerlenmiş olarak evinize girdiğini görmek, genç, güzel ve zengin bir kızla rüya görenin evleneceğine işarettir.

Renkli at görmek; bekar kimse rüyasında beyaz ata bindiğini görmüşse en yakın zamanda beğendiği ve murat ettiği kişiyle evlilik olacağına işaret eder. Kahverengi at görmek, sağdık eş, iyi niyetli dost ve hoş sohbet yapacağınız bir topluluğa girmeye delalet eder. Siyah at görmek, güç, sır saklamak ve gizemli bir kadın ile birliktelik veya dostluk, sır tutmak ve insanlara faydalı bir konuda hizmet etmek demektir.

Rüyada At Eğeri Görmek

Rüyada at eğeri görmek; erkek için güzel bir kısmet ile tabir edilip, yorumlanır, kadın için ise güçlü ve kuvvetli bir kimseden destek görmesine tasvir olunur. Eğer iyi bir geçim ve bol rızık ile tabir edilip, yorumlanır.

Rüyada eğersiz at görmek; bazı tabirlere göre eğersiz at gören kimse murat ettiği şeye geç kavuşur demişlerdir. Eğersiz binek hayvanı görmek zorluk ve meşakkat yaşamak anlamına gelmektedir. Eyer hayvan sırtında olmazsa, rüya sahibinin hanımına veya hanımından ayrılmasına işarettir. Bazı tabircilere göre eğer bu mal olarak yorumlanır.

Rüyada eğerli at görmek; iyi huylu ve güzel ahlaklı zengin soylu hanıma işarettir. Mal, mülk ve çok servet sahibi olmaya ve her işinizde başarılı olacağınıza alamettir. Eğer görmek, bereket, kuvvet, bol kazanç ve müjdeli bir haber ya da sevineceğiniz bir hayırlı birliktelik kurmaya tabir edilir.

Rüyada eğersiz ata binmek; zor olan tüm işlerin üstesinden gelmeye ve istediği gibi mal, mülk elde edeceğinize ve her işinizde başarılı olacağınıza tabir edilir. Eyer görmek her manada hayırlı ve bol kısmetli şeylerin habercisi olarak kabul edilir.

Rüyada bebe at görmek; atın muradından kaynaklı olarak at görmek gibi yorumlanabilir. Gebe at görmek kişinin yapacağı yardımlar ışığında toplum tarafından saygı göreceği ve her zaman iyilikle anılan biri olacağı anlamına gelmektedir. Kişinin toplumsal etkinliklerde rol alıp bu tip projeleri yönetmesi herkes tarafında takdir toplayan bir davranış olarak görülecektir.

Rüyada uçan at görmek

Bir kimse rüyasında uçan bir at ,yani pegasus görürse, umutla beklenen günlerin yaklaşmasına ve muradının hasılına, eğer hasta ise şifa bulmaya işaret eder. Bazen de kanatlı uçan at görmek gizli bir keşfe ve ilme ve yahut ilim irfan sahibi bir kimse ile dostluk kurmaya 1945 tasvir

Rüyada ahırda at görmek

Rüyada ahırda at görmek; rüyasında ahırda atların olduğunu gören kişinin resmi kurumlardaki bir işinin tatlılıkla ve kolaylıkla hallolacağına işaret eder. Bu iş rüya sahibinin istediğinden de kolay olacak, rüya sahibinin de kafası rahat edecek demektir.