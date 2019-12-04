Rüyada deprem görmenin anlamı nedir? Rüyada depremi yaşamanın tabiri nedir?

Gerçek hayatta depremi yaşamak her ne kadar insanlar için ürkütücü ise, rüyada deprem olduğunu yaşamak ve hissetmek de bir o kadar ürkütücüdür. Kimileri uyurken rüyasında yalnızca deprem olduğunu hissederken, kimileri ise rüyasında depreme şahit olarak kaçtığını, kurtulduğunu, kurtulamadığını ya da yakınlarını kaybettiğini görebilir. Bunların hepsi için birbirinden farklı rüya tabirleri bulunmaktadır. İşte rüyada depremi seyretmek, beklemek, görmek rüyalarının tabirleri...



RÜYADA DEPREM OLDUĞUNU GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?



Rüyada deprem olduğunu görmek, rüyayı gören kişinin hayatında köklü değişiklikler olacağına ve kişinin hayatının bambaşka yerlere doğru gideceğine yorumlanır. Rüyada deprem gören kişi sürpriz gelişmelere, yeni ve farklı kararlara hazırlıklı olmalıdır.

Rüyada deprem olduğunu hissetmek rüyayı gören kişinin hayatı ile ilgili planlarının ve projelerinin dışında kalan ve tamamen doğal olarak meydana gelecek bazı olayların yaşanacağına delalet eder. Rüyayı gören kişinin hayat içerisinde çok iyi ve çok büyük bir değişiklik yapmak için girişimlerde bulunacağına, en büyük desteği de dostlarından ve ailesinden göreceğine ve çok hayırlı bir şekilde ve emin adımlarla amacına ulaşacağına yorumlanır.

Rüyada depremi yaşamak, rüyayı görenin iş hayatında ve sosyal hayatında çok iyi atılımlar yapacağına, para, mal ve mülk konusunda çok iyi yerlere geleceğine, endişe ve korkularından kurtulduktan sonra çok büyük ve saygın biri olma yolunda ilerleyeceğine tabir edilir. Rüyada deprem olduğunu gördüyseniz, iş hayatınızda birtakım sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Depremde evinizin yıkıldığını görmek ise, evinizde düzenin değişeceğine ve yeni bir düzen kurulacağına işarettir.