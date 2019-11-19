Rüyada deprem olduğunu görmek ve hissetmek ne anlama gelir? Rüyada depremi yaşamanın tabiri nedir?

Son zamanlarda birbiri ardına meydana gelen deprem haberleri sonrası vatandaşlar depremle ilgili araştırmalarını artırdı. Peki rüyada deprem görmek neye işaret eder? İşte konuyla ilgili ayrıntılar...



RÜYADA DEPREM OLDUĞUNU GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?



Rüyada deprem olduğunu görmek, rüyayı gören kişinin hayatında köklü değişiklikler olacağına ve kişinin hayatının bambaşka yerlere doğru gideceğine yorumlanır. Rüyada deprem gören kişi sürpriz gelişmelere, yeni ve farklı kararlara hazırlıklı olmalıdır.

Rüyada deprem olduğunu ve binaların yıkıldığını görmek, devlet büyüğünden gelecek bir felakete delalet eder.

Rüyada bir yerde bir deprem olduğunu, bu yüzden insanların kaçıştıklarını ve bazı kimselerin yere gömüldüklerini görmek, o yerin halkına zorluk verecek büyük bir felaketin geleceğine delalet eder. Rüyada deprem olduğunu hissetmek rüyayı gören kişinin hayatı ile ilgili planlarının ve projelerinin dışında kalan ve tamamen doğal olarak meydana gelecek bazı olayların yaşanacağına delalet eder. Rüyayı gören kişinin hayat içerisinde çok iyi ve çok büyük bir değişiklik yapmak için girişimlerde bulunacağına, en büyük desteği de dostlarından ve ailesinden göreceğine ve çok hayırlı bir şekilde ve emin adımlarla amacına ulaşacağına yorumlanır.

Rüyada depremi yaşamak, rüyayı görenin iş hayatında ve sosyal hayatında çok iyi atılımlar yapacağına, para, mal ve mülk konusunda çok iyi yerlere geleceğine, endişe ve korkularından kurtulduktan sonra çok büyük ve saygın biri olma yolunda ilerleyeceğine tabir edilir. Rüyada deprem olduğunu gördüyseniz, iş hayatınızda birtakım sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Depremde evinizin yıkıldığını görmek ise, evinizde düzenin değişeceğine ve yeni bir düzen kurulacağına işarettir.