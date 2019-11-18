Rüyada evlenmek ne anlama geliyor? İyi mi kötü mü?

Rüyada evlenmek Allah'ın yardımına ve nimete işarettir. Rüyada şahitler huzurunda evlendiğini görmek, Allah'a kullukta söz vermeye yorumlanır. Nikâh salonunda olursa makama, şöhrete erişmeye tabir edilir.

Rüyada genç ve güzel yada yakışıklı biriyle evlendiğini görmek, zengin kimselerle tanışmaya ve onlardan gelecek menfaate delalet eder. Rüyada bir hanımla evlendiğini görmek, o evlendiği kadının kıymeti, fazileti, değeri, İsminin anlamı ve de güzelliği nispetinde nimet ve saltanattır. Rüyada evlilik makam, şöhret, zenginlik, menfaat, nimet, Salih amel, makam, mevki, mutluluk demektir.

Rüyada tanımadığınız birisiyle evlendiğinizi görmek hayra yorumlanır. Rüyada hasta birinin evlendiğini görmesi cennet nimetlerine ulaşmaya işarettir.

Rüyada ölmüş biriyle evlenmek akrabaları ziyaret etmeye yorumlanır. Rüyada ölmüş bir kadınla evlendiğini gören, kimse, ümidini kestiği bir maksadına kavuşur.

Rüyada evlendiğini görmek, Allah'ü Teâlâ tarafından meydan gelecek bir yardıma işarettir. Bazen de evlenmek, esarete, borca, üzüntü ve kedere, tazminat vermeye veya yüksek bir mevkie geçmek için çalışmaya işarettir.

Eğer rüyada tanıdığı bir hanımla evlense, o sahsın onunla geçimini sağlayacağı şey hakkında çalışır. Eğer tanımadığı bir kadınla evlense ve bir evden diğer bir eve taşınacağına işarettir.

Rüyada evlenmek, şahitler huzurunda olursa Allah-u Teâlâ'ya Salih bir amel yapacağına dair söz vermeye işarettir. Eğer nikâh, adetlere uygun olarak yapılırsa makam ve kadrini yücelecek bir şöhrete erişmeye işaret eder.

Evlenmek sanatla da tabir edilir. Bundan dolayı bir kadınla evlendiğini ve o kadının öldüğünü gören kimse, bir sanatla meşgul olur. Ve bunu yaparken de zahmet, üzüntü ve keder düşer.

RÜYADA EVLENMEK NE MANAYA GELİR?

Rüyada zina eden bir kadınla evlendiğini gören kimsenin, zina yapmasına işarettir. Rüyada kendisine musallat olan ve kalp kıran bir kadınla evlendiğini gören kimse, ağır bir yük altına girer.

Rüyada bir adam bir kadınla evlendiğini ve o kadını kendi evine götürdüğünü görse, o adam o kadının kocasından mal elde eder. Eğer kadınla evlendiğini ve kendisinin de kadının evine gittiğini görse, kadının evvelki kocası onunla rüyada evlenen adamdan mal ve hayra erişir.

Rüyada annesini bir adamla evlendirdiğini gören kimse mülkünü satar. Hamile olan kadın rüyada evlendiğini görse bir kız çocuğu doğurur. Gelin gibi halka gösterilirse, bir çocuk dünyaya getirir. Erkek çocuğu olan kadın rüyada evlendiğini görse, çocuğunu evlendirir.

Kocası olmayan veya evli bir kadın rüyada evlense hayra erişir. Rüyada ölü olan bir kadınla evlenmek ve onun yanma girdiğini gören kimse, kaçırdığı ve ümidini kesmiş olduğu bir işine kavuşur. İşi de o kadının güzelliği nispetinde olur.

Rüyada bir kadınla evlenmek ve kendisinin de bir veya birkaç hanımı olduğunu gören kimse evlendiği kadını görse veya tanıyorsa, o kadının güzellik ve endamı nispetinde hayır, servet ve devlete erişir. Eğer kadını tanımayıp ve ismi de kendisine söylenmediyse, o kadın da kendisi için hazırlamıyorsa, o adamın veya eli altında bulunan birisin öleceğine işarettir.

Tanımadığı bir adamın kızıyla evlendiğini gören kimse, çok hayra kavuşur. Yaşlı bir adamla evlendiğini görse, o kadın yine çok hayra erişir. Eğer hasta ise iyileşir.

Rüyada kendisine haram olan ve ölmüş bir kadınla evlenmek, rüyayı gören kimse, akrabalarını ziyaret eder. Eğer o kadın sağ ise, o şahıs akrabalarını ziyaret etmez. Rüyada kendisine haram olan bir kadınla evlendiğini gören kimse, ailesinin önderi olur.