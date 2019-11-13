13.11.2019 - 16:02 |
Rüyada kedi görmek nedir? Rüyada ev kedisi, sokak kedisi, dişi kedi, erkek kedi görmenin anlamı...
Rüyada kedi görmek ne anlama geliyor? Rüya tabirlerinde kedi görmenin anlamı nedir? Rüyasında kedi görenlerin merakla araştırdığı rüya tabirlerinde kedi görmek neye işaret ediyor? İşte rüyasına önem veren ve rüyasının neye malum olduğunu anlamak isteyenler için kedi görmenin anlamı nedir...
Rüya tabirleri aramaları içinde bulunan rüyada kedi görmek en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Rüyasında kedi görenlerin çoğu, rüyanın kötü bir anlam olduğunu düşünüyor. Peki gerçekte böyle mi? İşte rüyada kedi görmek ne anlama geliyor? sorusunun yanıtı haberimizde...
RÜYADA KEDİ GÖRMEK NE ANLAMA GELİYOR?
Rüyada kedi görmek; rüyada ev kedisi görmek ferah günlerin geleceğine işaret ederken, rüyada sokak kedisi görmek sıkıntılı günlere yorulur. rüyada dişi kedi görmek hilekar bir kadını, rüyada erkek kedi görmek ise şakacı kimselere yorulur.