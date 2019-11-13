Rüyada köpek görmek ne demek? Rüyada köpek ısırması ne anlama geliyor? 'Rüya tabirleri'

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RÜYADA KÖPEK GÖRMEK NEDİR? NE ANLAMA GELİR?

Rüyada köpek görmek; zevkine ve rahatına düşkün bir insanın varlığını ifade eder. Rüyada köpek ısırması kötü bir insan gelebilecek zararı anlatır. Köpek saldırısı dedikoduya işarettir. Rüyada çirkin köpek görmek düşmanınızın varlığına, rüyada güzel köpek dost varlığına işarettir.