Saatler geri alınacak mı? Dikkat edilmesi gereken gün 27 Ekim...

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararında, gün ışığından daha fazla yararlanmak için bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının (tüm yıl yaz saati, GMT 3) her sene, yıl boyu sürdürülmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Avrupa Kış saati uygulamasına 27 Ekim 2019 Pazar günü geçecek. 27 Ekim gününe sayılı günler kala ülkemizdeki vatandaşlar ise, bu yıl saatler geri alınacak mı sorusuna ilgisi arttı.

Türkiye'de kış saati uygulaması uygulanmayacak. Dolayısıyla saatler geri alınmayacak.