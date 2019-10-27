Saatler geri alındı mı? Türkiye'de şu an saat kaç?

Hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen Cep telefonları ve tabletleri artık uyurken bile yanımızdan ayırmıyoruz. Elektronik cihazlar sayesinde birçok işlemi tek tıkla halledebilen vatandaşlar bu cihazlar yüzünden bazen mağduriyet yaşayabiliyor. Son olarak Avrupa'da kış saati uygulamasına geçilmesi ile otomatik olan saat aayarları nedeniyle bazı vatandaşların saatleri bir saat geri alındı. Yaşanan bu durum nedeniyle çoğu vatandaş sabah saatlerinden itibaren Google'a saat kaç sorusunu sormaya başladı. Peki Türkiye'de saat şu an kaç?

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TÜRKİYE'DE SAATLER GERİ ALINDI MI?

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararında, gün ışığından daha fazla yararlanmak için bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının (tüm yıl yaz saati, GMT 3) her sene, yıl boyu sürdürülmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Kararla, yaz saati uygulanması hakkındaki 23 Ekim 2017 tarihli ve 2017/10921 sayılı Bakanlar Kurulu kararının da yürürlükten kaldırıldığı kaydedildi.

YAZ VE KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

Yıl içinde güneş enerjisinden daha fazla yararlanmak amacıyla ülke içinde ortak saat çizgisini mevsime göre değiştirme düşüncesi ortaya çıkmıştır. İlk kez Almanlar tarafından denenen bu metottan istenilen başarı sağlanınca pek çok ülke tarafından yapılmaya başlanmıştır. Türkiye'de yaz mevsiminde 3. saat diliminde yer alan (45° Doğu Boylamı) Iğdır'ın saati, kış mevsiminde ise 2. saat diliminde yer alan İzmit'in (30° Doğu Boylamı) yerel saati ortak saat olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle saatler yazın ileri kışın bir saat geri alınmaktadır.