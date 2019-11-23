Sabriye Şengül kafes dövüşüne çıkacak | Sabriye Şengül kimdir?

Survivor'dan tanıdığımız Sabriye Şengül, Hollandalı rakibi Denise Kielholtz ile bugün kafes dövüşüne çıkacak. Kırmızı bir takım elbiseyle basının önüne çıkan Sabriye, "İnanılmaz sinirliyim. Rakibimle aslında kickbox maçı yapacaktık. Ancak beni MMA'e davet etti. Bende geri vites yok kabul ettim. MMA'de zayıf olduğumu biliyor. Bellator Kickbox kemeri onda olduğu için kickbox maçı yapmak istiyorduk." açıklamalarında bulundu. Survivor'dan tanıdığımız Sabriye Şengül, Hollandalı rakibi Denise Kielholtz ile bugün kafes dövüşüne çıkacak. Kırmızı bir takım elbiseyle basının önüne çıkan Sabriye, "İnanılmaz sinirliyim. Rakibimle aslında kickbox maçı yapacaktık. Ancak beni MMA'e davet etti. Bende geri vites yok kabul ettim. MMA'de zayıf olduğumu biliyor. Bellator Kickbox kemeri onda olduğu için kickbox maçı yapmak istiyorduk." açıklamalarında bulundu.



SABRİYE ŞENGÜL KİMDİR?



Sabriye Şengül 12 Kasım 1988 Şalpazarı, Trabzon doğumlu. Spora hentbol oynayarak başladı. Daha sonra hentbol hocasının tavsiyesiyle 2006'da boksa yöneldi. Türkiye şampiyonlukları, uluslararası boks şampiyonluğu ve K1 Dünya Karması şampiyonluğu kazandı.

23 Nisan 2016'da İstanbul'da WKU Dünya Şampiyonluğu için kemer maçına çıktı ve Belçikalı Rakibi Vanessa De Waelle’yi puanla yenerek dünya şampiyonu oldu.

Ayrıca 2017 ve 2019 yılında Survivor'da yer almıştır.